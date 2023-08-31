Tiene rescate 1 año de retraso

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un año ocho meses tienen de atraso los trabajos de Pasta de Conchos, sin embargo las familias no pierden la esperanza que durante este sexenio se rescaten los restos de los 63 mineros, desde que terminó el bloqueo solamente se han avanzado cinco metros en los túneles.

Aunque trabajen las 24 horas durante los siete días de la semana será imposible terminar con la construcción de las lumbreras que deberán de quedar concluido el próximo mes de diciembre como se comprometió la empresa desde que iniciaron los trabajos.

Fernando Acosta Esquivel líder del Partido Comunista señaló que aún está vigente la propuesta que hicieron viudas y familiares de realizar el rescate por la bocamina que está considerado como el plan B, solamente están en espera de que les den "luz verde" para iniciar los trabajos.

Los directivos de CFE así como la empresa encargada de las obras de rescate culparon a los proveedores que mantuvieron bloqueada la mina por varios días de retrasar los trabajos, lo que es inverosímil debido a que desde hace un año ocho meses no se han logrado avances.

Viudas y familiares confiaron en el Gobierno Federal que antes de que finalice su sexenio se lograría el rescate de los 63 mineros sin embargo esta esperanza se está desvaneciendo debido al retraso que llevan las obras.