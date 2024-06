Todo el Apoyo y Respaldo a Zulmma Guerrero: Lenin Pérez

SABINAS, COAH.- El presidente del comité directivo estatal de UDC, Lenin Evaristo Pérez Rivera, acompañó a la Alcaldesa Electa Virtual, Zulmma Guerrero, en donde menciona que la viene acompañando para la revisión jurídica, que ha sido un proceso muy interesante en Sabinas, por la alta participación ciudadana.

Menciona que antes de acudir a hacer un conocimiento público, pues tener la constancia entre sus manos de un conocimiento del resultado de la votación, el cual se ha revisado todo el día domingo y lunes, desde la finalización de la jornada electoral en donde se revisó acta por acta, hasta tener el 100% de ellas, en donde se encontraron una serie de anomalías, y es por ello que se pedirá se abran las urnas, porque van a venir muchos votos a favor de Zulmma, ¡muchos! Recalcó.

"Sabemos que este resultado electoral tan cerrado de acuerdo a las normas legales, requiere seguramente que tengamos que ir a la revisión voto por voto, lo cual nos hace estar muy tranquilos, de que vamos a poder rectificar lo que ya nosotros vimos en las actas; de qué tenemos la mayoría y de que el día de ayer Zulma Guerrero, ganó la elección de manera clara y contundente".

Señaló que aún así sin esos votos que se van a sumar a la candidata, hoy ya se tienen una ventaja muy importante.

En dicho evento también mostró su respetos a la intervención de los opositores, mencionando que tuvieron un entusiasta participación, pero en democracia se tiene que respetar la voluntad popular, la voluntad de las mayorías.

"Ha ganado Zulmma, mis respetos para los demás candidatos, pero nosotros tenemos que defender con toda responsabilidad, la voluntad del pueblo Sabinense, que se manifestó de forma voluntaria y quieren que Zulmma sea la próxima Presidenta municipal de este municipio, entonces vamos a acudir a esa defensa libre de los ciudadanos; para que tengamos ese gobierno que queremos de Seguridad, de progreso, de modernidad, de desarrollo, de solución a los problemas que le duelen a la gente; para que aquí tengamos un espacio para que la gente pueda vivir feliz, con oportunidades para todos". Declaró el dirigente.

Señala que ha sido una alianza muy particular en el país, que: "Es difícil hoy para nosotros como partido local nuestra realidad política, son enormes las desventajas, somos el partido estatal más antiguo del país y hoy obtuvimos la ventaja más amplia de Coahuila".

Señalo que aquí en Sabinas el partido de UDC han gobernado 3 veces, y van a acompañar a Zulmma en este próximo gobierno junto con el PRI y PRD, y sabe que les ira muy bien, en donde harán muchas gestiones para que Zulmma tenga recursos y pueda resolver su problemas de enfrentan en este municipio.

Agregó que se siente muy tranquilo después de revisar con mucha responsabilidad respecto a las instituciones, después de revisar exhaustivamente cada una de las actas que arrojaron que se tiene una ventaja considerable, para poder planear ya en corto Plazo los trabajos necesarios para el próximo gobierno municipal de Sabinas, que va a encabezar Zulma Guerrero Casares, con una planilla de prestigio, que va a poner a Sabinas de pie, en condiciones de generar mejores empleos, solucionar los problemas del agua, solucionar los problemas de seguridad, causas principales que Zulma planteó en su campaña.

A la ciudadanía le envía un mensaje de agradecimiento por su participación entusiasta el domingo a todos los que votaron por esta alianza, o por otra opción. "Los Mexicanos, los Coahuilenses, sabemos que somos personas de respeto a las instituciones, que nuestra democracia todavía es frágil, y que hay que respetar la decisión de la mayoría de los Sabinenses, en este sentido van a tener un excelente alcalde, es una gran mujer, tiene una gran voluntad de servicio. La cual acudió a no caer en prácticas que electoralmente no funcionan, no quiso salir a dar la cara hasta tener la seguridad que obtuvo éxito en la elección, y hoy tenemos a los ojos de los Sabinenses; ¡Ganó la Elección!, y eso lo vamos a defender en todas las instancias". Puntualizó.