Toma protesta PRI Sabinas

SABINAS, COAH.- Demostrando por qué el PRI Coahuila es el más fuerte de México, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos dirigentes que estarán trabajando en las carteras del tricolor en las próximas elecciones del 2023.

Contando con la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes Ávila, así como de Diana Haro Martínez, Víctor Hugo Rivera Castellanos, presidente del PRI Sabinas, Clarisa Rodríguez Fernández, secretaria general del partido, así como delegados y presidentes comisionados, se dió inició a la aprobación del orden del día.

En la respectiva toma de protesta de todos y cada uno de los nuevos integrantes del comité, los residentes militantes del PRI Sabinas, se comprometieron a trabajar con honestidad, honradez y sobretodo fortalecer al partido cada vez más, ayudando al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, en los diferentes retos que se puedan presentar.

En su mensaje, la alcaldesa Diana Haro expresó, "Es un honor para mí estar ante ustedes en esta asamblea, dónde Víctor Hugo y Clarisa asumen nuevos retos, porque en el PRI hacemos compromiso con la gente, así como a todos los nuevos dirigentes que recibieron nombramiento, los exportó a trabajar incansablemente cómo lo hacemos siempre todos los priístas".

Asimismo, en su intervención el presidente del comité directivo estatal agregó, "Hoy me corresponde responder a la confianza que todo el pueblo de Sabinas a depositado no solo en Diana si no en todos nosotros, nos corresponde generar todos los días un gobierno honesto, transparente pero sobretodo cercano a la gente, el mayor de los éxitos en todos los retos por venir para todos aquellos que asumieron la responsabilidad el día de hoy a través de alguna de las comisiones".

Finalmente, los priistas aseguraron mantenerse en la unidad para ganar las próximas elecciones estatales del siguiente año civil 2023, las cuales aseguraron no serán fáciles porque serán enfrentados al gobierno federal, sin embargo no serán imposibles para ganar nuevamente la gobernatura de Coahuila.