Vacunarán a niños contra Covid-19

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 03 iniciará una jornada de vacunación contra el covid-19 para los menores de cinco a once años de edad que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de Agosto.

El doctor David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, señaló que se estarán aplicando mil dosis del biológico del laboratorio Pfizer pediátrico, las vacunas serán distribuidas en los centros de salud de Sabinas, Melchor Múzquiz y en el hospital General de Nueva Rosita.

La jornada de vacunación inicia a partir de las 9 de la mañana a las 13.00 horas y podrán recibir la dosis los niños que tengan el esquema de vacunación incompleta o bien que ya hayan transcurrido más de seis meses de haberla recibido.

Es importante que los padres de familia lleven a vacunar a sus hijos para prevenir los riesgos del covid 19 en este regreso a clases que inicia precisamente el lunes 28 de agosto, la jornada se estará realizando en los municipios ya señalados.

Es importante que las madres de familia presenten los requisitos que solicitan las Servidoras de la Nación que estarán registrando los datos de los menores que acudan a vacunarse para completar su esquema así como el refuerzo que los protegerá del covid 19.