Van por 2º Rescate Independiente

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Las viudas de Pasta de Conchos "amagaron" con realizar lo que sería el segundo rescate independiente para recuperar los restos de los mineros caídos.

Elizabeth Castillo, viuda de Gil Rico Montelongo, mencionó que apoya la decisión que vayan a tomar sus compañeras, puesto que, si en el mes de septiembre del 2008 iniciaron el rescate independiente, llevarlo a cabo de nueva cuenta no estaría de más toda vez que ventilando el socavón por la Bocamina se despejarían muchas dudas.

"Ya no hallamos en quien confiar puesto que a los mismos mineros rescatistas los ponen a hacer otras labores, para que se adentren en las áreas que inspeccionan representantes de la Fiscalía General de la República y CFE".

Dijo que la tarde del viernes, a los trabajadores del turno de primera y de segunda los enviaron a otros sitios de la Lumbrera Uno para que no informen a las viudas sobre lo que en realidad pasa bajo las entrañas de la tierra.

Se quejó además del ingeniero Valenzuela de quien dijo se burla de nosotros, él no debería de estar aquí porque desconfiamos de las acciones que realiza a tal grado que pensamos está llevando todo tipo de información a Industrial Minera México "Que Diosito me perdone, pero a mí se me hace que él es gente de Grupo México", destaco la ciudadana.