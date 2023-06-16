Vuelca tráiler con labio de bovino

SABINAS, COAH. Jesús Alberto Pérez Ramírez de 30 años de edad, conductor del tráiler marca HINO tipo 300 de color blanco que transportaba labio de bovino se volcó sobre la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 108 frente a la empresa Trinity Rail.

Personal de la Guardia Nacional, cuerpos de auxilio y elementos del Mando Único, acudieron al lugar de los hechos para apoyar en la vialidad debido a que la pesada unidad que además transportaba caja de refrigeración invadió los carriles de circulación de sur a norte, la causa del accidente se debió al estallamiento del neumático trasero derecho.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al chófer quien tiene su domicilio en Guadalupe Nuevo León, quien al parecer resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado a un hospital para su atención médica, mientras que los elementos de la Guardia Nacional abanderaron el lugar para evitar más accidentes.

Mientras que se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad de la carretera, se interrumpió el tráfico, fue necesario el apoyo de una grúa para levantar y remolcarlo a un costado de la cinta asfáltica para abrir la circulación.

Debido a la presencia de los agentes policíacos de las citadas corporaciones policíacas no se registraron actos de rapiña por las personas que presenciaron la volcadura, fue al contrario ya que trataron de brindarle ayuda al conductor mientras llegaban los cuerpos de auxilio.