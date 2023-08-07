Firman colaboración para proteger a mujeres

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Gobierno de Coahuila, La Fiscalía General de Estado y el Instituto Coahuilense de las Mujeres firmaron este viernes un convenio de colaboración para fortalecer las acciones que llevan a cabo las Unidades Especializadas en Delitos contra las Mujeres ubicadas en las 7 Delegaciones Regionales de Sabinas, Cuatro Ciénegas, Ciudad Acuña, Torreón y Piedras Negras.

Sus titulares, Fernando de las Fuentes Hernández, Gerardo Márquez Guevara y Katy Salinas Pérez signaron el acuerdo junto al secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila y la directora general del Centro de Profesionalización, Acreditación y Carrera de la FGE, Maribel Araceli Rodríguez Ramírez.

El convenio, establece la asignación de cinco profesionistas en Psicología por parte del ICM a las mencionadas Unidades de la FGE, como parte de su colaboración permanente para garantizar el acceso de las mujeres a una justicia efectiva; se atenderá a las víctimas de delito, así como para emitir en su caso la opinión técnica, y despresurizar los procesos investigación en su beneficio que se llevan en cada una de las siete Coordinaciones Regionales de la Fiscalía.

Previo a la firma del convenio, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dijo que el convenio se enmarca en la determinación del gobernador Miguel Riquelme de combatir frontalmente la violencia en contra de la mujer y destacó que en Coahuila se implementan muchas acciones para que además de evitar agresiones en su contra, también cuente con las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Gerardo Márquez señaló que las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos y combatir la violencia de género, atención y sanción de la violencia ejercida contra las mujeres son prioridad para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es fundamental.