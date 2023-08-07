Abren bolsa de trabajo para discapacitados en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A través de la coordinación permanente con el sector industrial, la Bolsa de Trabajo de Ramos Arizpe continúa con la promoción de vacantes para personas con algún tipo de discapacidad.

En la actualidad, el departamento perteneciente a la Secretaría de Fomento Económico dispone de espacios en seis empresas de la región Sureste.

La compañía “Procesos Electroforéticos” convoca a personas con discapacidad motriz leve y moderada, sordera leve, con falta de algún dedo en manos o pies, o pérdida de ojo para labor de operarios.

A su vez, “Porcelana Corona” también cuenta con vacantes de Operario General para hombres y mujeres con sordera total o parcial.

Para estas dos empresas, los interesados pueden solicitar información en el 844-679-37-97.

“Tenemos un trabajo permanente para continuar con esta inclusión laboral, y hay una buena respuesta por parte del sector industrial a la oferta para varias áreas que faciliten el ingreso económico a la gente con algún tipo de discapacidad”, destacó Armando Flores Benítez, secretario de Fomento Económico en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe.

Personas con discapacidad motriz y auditiva pueden postularse como operario y almacenista en la empresa “Phillips”, a través del teléfono 844-219-46-76.

Sam´s Club ofrece vacantes de representante de ventas, vendedor, auxiliar de piso y cajera para personas con discapacidad motriz. En este caso pueden comunicarse al teléfono 593-918-68-17.

En “Alcast” hay oportunidad para personas con discapacidad auditiva y motriz leve en las áreas de operario, técnico en mantenimiento y analista de nóminas. Los interesados pueden solicitar informes en el 844-247-18-12.

Mientras que, la compañía “Control” tiene el reclutamiento de personas con discapacidad auditiva leve para desempeñarse como guardias de seguridad; mayores informes en el 844-357-38-65.

De igual manera, en las oficinas de Fomento Económico – localizadas en la Presidencia Municipal- puede apoyarse a los interesados para el reclutamiento correspondiente.