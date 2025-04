Actuó la policía de torreón con falta de protocolos

SALTILLO, COAH.- Luego de que la mañana del lunes en el ejido Nuevo Mieleras de Torreón se registrara la muerte de un hombre, víctima de un enfrentamiento con elementos del Grupo de Reacción Torreón durante un proceso de desalojo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, calificó los hechos como graves, de descuido y falta de protocolos por parte de la agrupación policiaca.

El desalojo había sido ordenado por un juez federal, quien emitió la instrucción para su ejecución, por lo que a las cinco de la mañana, un convoy de patrullas llegó al ejido para iniciar el procedimiento, lo que desató una disputa entre los agentes y los habitantes de la zona.

Durante este altercado, un disparo alcanzó a Rolando "N", de 35 años, quien fue trasladado de inmediato por sus propios medios a un hospital, pero falleció en el camino.

Fernández Montañez explicó que el presunto responsable ya está detenido y será presentado ante la justicia este jueves, cuando se celebre la audiencia correspondiente.

"La prioridad es garantizar que se actúe conforme a la ley y dar la tranquilidad a la familia de la víctima", destacó el Fiscal, quien enfatizó que la dependencia a su cargo trabajará en la resolución del caso sin dilaciones.

En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, el titular de la Fiscalía no dudó en señalar que el protocolo de actuación no fue seguido adecuadamente: "Es evidente que hubo un descuido en la aplicación de los procedimientos, y si se hubieran seguido correctamente, este lamentable incidente no habría ocurrido", afirmó Fernández Montañez, quien también indicó que la coordinación entre las diferentes autoridades será clave para evitar que hechos como este se repitan en el futuro.

Para reforzar la seguridad en la región y evitar futuras tragedias, el Fiscal adelantó que se realizarán reuniones con autoridades municipales este miércoles y jueves, en un esfuerzo por revisar y mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en Torreón.

El caso se mantiene bajo investigación, con la Fiscalía abriendo una carpeta de homicidio; sin embargo, también se están recabando denuncias adicionales relacionadas con abusos y lesiones sufridas por otros habitantes del ejido durante el operativo de desalojo: "Hemos habilitado siete módulos para recibir denuncias, y continuaremos con la recopilación de testimonios y pruebas para esclarecer todos los aspectos de este caso", agregó Fernández Montañez.