Acusa PRI injerencia presidencial

SALTILLO, COAH.- Luego de que Morena ganó 4 de las 6 las votaciones para gobernaturas este domingo, el Presidente del PRI en Coahuila y Diputado Federal, Rodrigo Fuentes Ávila calificó a los comicios como una "elección de estado", y agregó que el revolucionario Institucional se prepara para contener al estado mexicano.

"Ni en los viejos tiempos del PRI se había vivido una elección tan de estado como la de este domingo, con la injerencia presidencial y de secretarios de estado; todos los días vimos como el Presidente se la pasó fustigando a sus opositores y también vimos a todos los secretarios de estado en campaña, eludiendo sus responsabilidades, como si el país estuviera en las mejores condiciones", expresó el funcionario.

Este domingo, Morena obtuvo la mayoría de votos en Oaxaca e Hidalgo, además de Quintana Roo y Tamaulipas; mientras que el Partido Acción Nacional mantendrá los gobiernos de Durango y Aguascalientes.

De igual manera, Fuentes Ávila criticó cómo en la revocación de mandato, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López fue captado utilizando aviones de la Guardia Nacional, reservando por cinco años la información de ese uso: "Se habla de la intervención del crimen organizado en algunos municipios de los seis estados; se presume también de la relación del crimen organizado con la Presidencia de la República, lo cual no podría garantizar porque no me consta, lo único que tenemos claro es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visita frecuentemente el llamado Triángulo Dorado", dijo.

En cuanto a los resultados de las elecciones, afirmó que los priistas saben perder y saben ganar, pero sobre todo se saben mantener firmes en su ideología: "En Coahuila nos estamos preparando para contener no a Morena, sino al estado mexicano, a sus secretarios, por eso a un año prácticamente de la elección, estamos renovando el partido y a los 38 comités municipales, estamos en pleno proceso, vamos a fortalecer la paridad entre mujeres y hombres porque siempre ha sido nuestra bandera y habremos de escuchar a la militancia".

Finalmente, Rodrigo Fuentes Ávila aseguró que el PRI Coahuila siempre está a la vanguardia, ya que antes de que haya candidatas o candidatos se encuentra preparándose: "No es obra de la casualidad que seamos el mejor PRI del país, en Coahuila nadie se relaja, pero sobre todo, nadie se raja".