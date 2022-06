Advierten que subirán al tren

SALTILLO, COAH.- Ante la desesperación de no poder avanzar, quedarse poco a poco sin dinero y la negativa de la Central de Autobuses a regresar el pago por boletos que hicieron para viajar hacia Piedras Negras y Acuña, padres de familia migrantes afirman que buscarán subirse a los vagones de los trenes para poder llegar a la frontera con Estados Unidos.

"Estamos desesperados y cansados, nuestros hijos también, pensamos en subirnos al tren, no importa que suframos accidentes con tal de llegar", señalaron algunos de los migrantes varados en la empresa camionera, luego de que se les prohibió viajar hacia la frontera norte de Coahuila con Texas.

Los indocumentados también denunciaron no tener acompañamiento de personal del Instituto Nacional de Migración que pueda orientarlos, tampoco de Derechos Humanos para que intervengan en la devolución del dinero que pagaron por el boleto de autobús debido a que la empresa se niega al reembolso o tarda en atender las solicitudes, toda vez que se cancelaron las salidas hacia Acuña y Piedras Negras.

"Solamente el domingo vinieron de Migración, era una persona encapuchada que no nos quiso atender, estuvo unos momentos para decirnos que los permisos que nos dieron para estar en el país no tienen validez y luego se fue, hasta ahora (lunes) no ha regresado y no tenemos quién nos apoye", afirmaron.

Debido a lo anterior y luego de tres días de permanecer en la central de camiones, algunos coincidieron en que buscarán viajar en los vagones de los trenes para poder llegar a la frontera, incluso con los menores de edad que los acompañan y el peligro al que estarían expuestos: "Ya no sabemos si lo que quieren es que nos manifestemos aquí para que nos regresen el dinero y que tengan un pretexto para llamar a la policía y que nos lleven, buscan que nos alteremos y ya lograron que nos desesperemos, por eso pensamos en la alternativa de los trenes", reiteraron.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Migración en Coahuila cuenta con poco personal, luego de los recortes presupuestales que ha hecho el Gobierno Federal en las dependencias a su cargo, lo que ha derivado en que sea mínimo el número de agentes que trabajan en el tema migratorio.