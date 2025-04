Advierten riesgos digitales durante la Semana Santa

SALTILLO, COAH.- A pocos días de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa, la Policía Cibernética de Coahuila, a cargo de su director Víctor Ortiz, lanzó una serie de recomendaciones clave para evitar caer en fraudes o poner en riesgo la seguridad personal en el entorno digital.

La advertencia principal está dirigida a quienes planean salir de viaje y comparten detalles en redes sociales. Ortiz explicó que publicar en tiempo real la ubicación o mencionar que una casa estará sola puede convertirse en una "invitación abierta" para los delincuentes.

"Lo mejor es esperar a regresar para compartir las fotografías del viaje. Publicar la ubicación o detalles del itinerario puede exponer tu seguridad", señaló el funcionario.

Además, pidió evitar compartir información sensible, como horarios, números de contacto o direcciones exactas, pues esta clase de datos pueden ser utilizados por ciberdelincuentes para extorsionar, robar identidades o cometer otros delitos.

Por otra parte y con el aumento en la búsqueda de hoteles, vuelos y paquetes turísticos por internet, Ortiz pidió especial atención al momento de realizar reservaciones: "La recomendación es que verifiquen que la página sea segura, debe comenzar con "https://" y mostrar el ícono del candado".

De igual manera, el funcionario señaló que es importante consultar opiniones y reseñas en sitios confiables antes de hacer cualquier pago: "Desconfíen de ofertas demasiado atractivas, pues pueden ser fraudulentas, nunca compartan datos personales o bancarios por correo o mensaje no verificado; y utilicen métodos de pago seguros, como tarjetas con protección antifraude o plataformas conocidas".

Durante las vacaciones, los fraudes cibernéticos aumentan debido a la mayor actividad en internet, por lo que el funcionario destacó verificar siempre que los sitios web sean oficiales, no abrir ni hacer clic en enlaces sospechosos enviados por correo o redes sociales, no compartir información financiera en sitios no verificados y denunciar cualquier comportamiento inusual o sospechoso en línea.

"Otro de los focos de atención son los códigos QR, que están en menús, anuncios o promociones, aquí la recomendación es escanear solo aquellos que provengan de fuentes confiables, ya que algunos pueden dirigir a páginas falsas que buscan robar información personal o financiera"; dijo.

Asimismo, advirtió sobre el uso de redes WiFi públicas, ya que estas conexiones abiertas suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes para interceptar contraseñas, datos bancarios y archivos personales.

"Conectarse a una red pública sin protección puede poner en riesgo toda la información de tu dispositivo. Lo más recomendable es usar una red segura o una VPN", explicó.

Finalmente, Víctor Ortiz reiteró que la prevención digital es responsabilidad de todos, especialmente durante periodos de alta actividad como Semana Santa.