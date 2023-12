Al Gobierno Federal no le importa Monclova: Xóchitl

SALTILLO, COAHUILA.-“Al Gobierno Federal no le importa lo qué pasa en Monclova”, señaló Xóchitl Gálvez pre candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México.

En la toma de protesta Ciudadana del Gobernador Manolo Jiménez Salinas en el Parque de las Maravillas, resaltó que Monclova es un municipio que se encuentra olvidado a pesar de la crisis económica por la que atraviesan miles de trabajadores de Altos Hornos de México.

“Vaya venganza porque son trabajadores, hay que hacer que produzca el país, no nos conviene tener plantas paradas, la planta debe estar trabajando, a Coahuila le va a ir mejor, le vamos a mandar recursos” indicó ante lo que sería su hipotético triunfo.

Subrayó que se necesitan más gobernadores como Manolo Jiménez. “Estoy contenta de estar aquí con un gobierno que dio resultados que refrendó y que me encanta que el ex gobernador no sea embajador”.

Destacó que Coahuila es un estado seguro con un gran potencial de crecimiento económico y el tener un gobierno ordenado a diferencia de Nuevo León va a ser muy importante para el país.

“Es un joven echado Pa delante, en un estado donde se ha caracterizado por ser seguro innovador, creo que Coahuila va a ser la punta de lanza de lo que México necesita, seguridad innovación y desarrollo económico y de esa manera Coahuila hará que sus habitantes vivan mejor”.