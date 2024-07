Alerta Bienestar por fraudes en programas.

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Bienestar en Coahuila emitió un comunicado urgente para aclarar que la dependencia no otorga créditos ni préstamos a cuenta de los Programas del Bienestar. Además, enfatizó que no ofrece préstamos, tarjetas, ni programas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, hizo un llamado a la población para que no se dejen engañar por este tipo de fraudes. Instó a los ciudadanos a no responder mensajes en los que se les ofrezcan préstamos y a no proporcionar datos personales, números o NIP de las tarjetas del Banco del Bienestar.

"Es vital que la gente no se deje sorprender por estos engaños. No respondan a esos mensajes y, por favor, no den información personal ni datos de sus tarjetas. Todo esto es parte de un fraude", subrayó Montiel Reyes.

La funcionaria también exhortó a los derechohabientes y beneficiarios de los programas sociales a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar: "Recomendamos a todos que consulten directamente la página oficial gob.mx/bienestar y nuestras redes institucionales para obtener información veraz y confiable", añadió.

De igual manera, reiteró que todos los trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Bienestar son totalmente gratuitos y se llevan a cabo de manera personal, sin intermediarios. "Cualquier gestión relacionada con los programas del Bienestar es gratuita y debe realizarse directamente con nosotros. No hay necesidad de intermediarios ni pagos de ningún tipo", afirmó Montiel Reyes.

El comunicado se compartió luego de que se han reportado múltiples intentos de fraude en la región, donde estafadores se hacen pasar por representantes de la Secretaría de Bienestar para ofrecer falsos préstamos y servicios a cambio de información personal y financiera.

Estos estafadores utilizan tácticas persuasivas a través de llamadas telefónicas y mensajes en plataformas como WhatsApp y SMS para intentar obtener datos sensibles de las personas.

La Secretaría de Bienestar insta a cualquier persona que reciba un mensaje sospechoso a reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes y a no caer en las trampas de los estafadores. La prevención y la educación son las mejores herramientas para proteger a la comunidad de estos fraudes.