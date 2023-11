Alertan fraude en venta de terrenos

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Arteaga, Coahuila, Ramiro Durán García, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas 15 carpetas de investigación contra un sujeto por fraudes que realizó en la venta de más de 200 hectáreas que están cercanas a la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Aunque no mencionó el nombre de la persona en cuestión con el argumento de no entorpecer las investigaciones que realiza la dependencia, Durán García destacó que dicho sujeto ya cuenta con antecedentes tras haber sido judicializado por despojo de propiedades, así como venta de las mismas a pesar de no contar con la autorización ante el Registro Público.

"Son muchas las personas que ha defraudado, además de los problemas que ocasionó tanto al Ayuntamiento, en la evasión de impuestos y, sobre todo, el engaño con el que perjudicó a las familias; es un delincuente y tiene que enfrentar a las leyes", expresó el alcalde de Arteaga.

Algunos de los predios que ofertaba se encuentran detrás de la UA de C y al poniente, rumbo a Saltillo, pero de acuerdo a García duran, las autoridades municipales están colaborando con la FGE para poder recuperar las propiedades y devolverlas a sus dueños: "Nosotros estamos dando seguimiento penal con el Ministerio Público para ayudar en lo que podamos, por parte de Desarrollo Urbano y de Catastro".

Finalmente, recomendó a los interesados en adquirir propiedades, revisar primero que cuenten con la certeza jurídica de la subdivisión, notificación, así como la protocolización debida en el Registro Público.