Alertan por los golpes de calor

SALTILLO, COAH.- Autoridades municipales alertaron a la población sobre los riesgos del golpe de calor dado el notable incremento en las temperaturas.

La dirección de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ya que el pronóstico, a lo largo de esta semana, advierte de condiciones superiores a los 40 grados centígrados.

Es indispensable evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es cuando el calor se encuentra en su mayor intensidad; de igual manera, es necesario mantener el consumo constante de agua – por encima de bebidas alcohólicas o azucaradas- para evitar la deshidratación.

“Hay que tener especial cuidado con los niños para no exponerlos tanto al calor y traerlos vestidos con ropa fresca, pero también con los adultos mayores ya que, en muchas ocasiones, también tienen enfermedades crónicas cuyo malestar se acentúa con el calor”, explicó Francisco Sánchez Aguirre, titular de Protección Civil.

Asimismo, se recomienda utilizar ropa delgada, en colores claros, y sombrillas, gorros o sombreros para protegerse de los rayos del sol.

A través de la dirección municipal de Salud también se pidió a la ciudadanía estar atentos a síntomas como la sudoración excesiva; enrojecimiento y sequedad de la piel; mareos; náuseas y dolores de cabeza.

“Es importante que ante cualquier síntoma de alerta acudan a la consulta para evitar complicaciones. Es fundamental que estemos hidratados, y busquemos zonas frescas”, explicó Humberto Valdés Rodríguez, director de Salud municipal.

De igual forma, se pidió a la ciudadanía evitar el consumo de alimentos y bebidas en la calle a fin de evitar enfermedades gastrointestinales.