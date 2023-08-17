Anuncia Gobernador llegada de Paramount

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la inversión número 51 del 2023, con la llegada de la empresa Paramount New Materials al Parque Industrial Alianza, de Derramadero, con inversión de 200 millones de dólares y la generación de 1,225 nuevos empleos.

La factoría, que iniciará operaciones en diciembre de 2024, se instalará en un predio de 78 hectáreas, para el procesamiento de productos de aluminio como chasises, parachoques y demás componentes para la industria automotriz.

Junto a directivos de la compañía, como Fangzhou Xu; Sajid Hussein y Luis Gerardo Rodríguez Páder, además del Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, y el Secretario de Economía del Estado, Claudio Bres Garza, el Mandatario estatal resaltó que la certidumbre fue uno de los principales factores que determinaron su instalación en Coahuila.

Destacó que de enero a la fecha se contabilizan 51 anuncios de nuevas inversiones o para la expansión de empresas ya ubicadas en la entidad, que ponen de manifiesto que Coahuila se consolida como un importante destino para la llegada de más industrias.

Miguel Riquelme reconoció el respaldo del Grupo Alianza, propietario del Parque Industrial donde la empresa adquirió 78 hectáreas para el desarrollo presente y futuro de su compañía, porque además de ser permanentes promotores del empleo, también generan certidumbre a inversionistas.

Paramount New Materials es la empresa número 51 que se instala en Coahuila de enero a la fecha, dijo, y recordó que después de la pandemia por el Covid-19 nuestra entidad fue una de las primeras en recuperar su economía y la generación de empleos.

Actualmente, Coahuila consolidó su Clúster Automotriz con el armado de autos eléctricos, que llevará a la electro-movilidad, que representa un importante factor para la generación de empleos.

Al anticipar su deseo de que la nueva empresa opere con gran éxito, el Gobernador detalló que los factores que favorecen la competitividad del Estado permitieron a los representantes de Paramount decidirse por instalar su empresa en Coahuila.

Por otra parte, aseveró que los directivos de esta empresa le transmitieron su confianza por la certidumbre que esperan de la próxima Administración que encabezará el Gobernador Electo, Manolo Jiménez Salinas.

Ellos esperan, agregó, que sean compatibles los proyectos de desarrollo económico, de seguridad y de salud, entre otros, para los próximos seis años.

Abundó: “Esta certidumbre sigue colocando a Coahuila como uno de los mejores estados para invertir en México”.

“Reiteró el compromiso de mantener, hasta el último día de mi Gobierno, todos los indicadores que hoy ustedes tomaron en cuenta para su importante decisión”.

Por otra parte, expresó que al final del presente ejercicio fiscal, es satisfactorio para su Gobierno “el poder reconocer lo que viene para Coahuila….

“El significado de la proveeduría de ustedes apunta para mucho más dentro del desarrollo económico de Coahuila”.

Además, elogió la determinación de la empresa de atender todas las necesidades de sus trabajadores, e incluso anticiparse a estudiar la factibilidad de vivienda, comercios e instituciones educativas cercanas a su factoría: “Y eso conllevará una mayor competitividad”.

A nombre de la empresa, Luis Gerardo Rodríguez Páder, resaltó el proyecto de Paramount New Materials de aprovechar la extraordinaria infraestructura que tiene Coahuila para el desarrollo industrial.

“Somos una empresa dedicada a la fundición, extrusión de aluminio (proceso para crear objetos con sección transversal definida o fija), principalmente para las industrias automotriz y la fotovoltaica solar”, detalló.

“Se abastecerá el mercado nacional y los de Norteamérica y Sudamérica, con una generación de 1,225 empleos y una inversión de 200 millones de dólares”.

Enfatizó que la empresa aprovechará al máximo el talento de jóvenes profesionistas de la Región Sureste para que en un futuro cercano poder exportarlo a otras naciones, que es una de sus principales prioridades.

“Asimismo, se contempla el tema de la sustentabilidad, ya que uno de nuestros principales compromisos es el reciclado del aluminio como parte de la promoción del aprovechamiento de las energías limpias”.

Mientras que el Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, y el Secretario de Economía, Claudio Bres, coincidieron en que la seguridad, la paz laboral, el alto nivel educativo y la mano de obra calificada de sus trabajadores, permiten a la entidad avanzar con determinación en su desarrollo.

En el evento, al que también asistieron directivos del Grupo Alianza, encabezados por su presidente, César H. Cantú, trascendió que de acuerdo a su plan de capacidad instalada, se espera que en el primer año de operaciones la empresa generaría el 6 por ciento de la producción nacional de perfiles de extrusión para la industria automotriz.

Se reiteró que Paramount dará prioridad a la contratación de mano de obra coahuilense (profesional y técnica), ya que considera que el 90 por ciento de su plantilla laboral sea originaria de esta región.

Finalmente, se indicó que la factoría, que se instalará en el Parque Industrial Alianza, de Derramadero, contará con las plantas de Extrusión y Maquinado, con capacidad anual de 100 mil toneladas de productos para la industria.

Entre los asistentes al anuncio de la llegada de la nueva empresa, estuvieron los secretarios estatales de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Educación, Salud y Desarrollo Rural, Teresa Guajardo Berlanga, Francisco Saracho Navarro, Roberto Bernal Gómez y José Luis Flores Méndez, respectivamente.