Anuncian homenaje a ‘los Beatles’

SALTILLO, COAH.- En culminación de la Temporada Allegro 2021, la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza (PFDC) presentará este miércoles 8 de diciembre el homenaje “All you need is love” a la banda británica The Beatles, en punto de las 20:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo.

El concierto incluirá muchos de los grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, cuya música ha unido distintas generaciones y gustos en todo el mundo y desde hace varias décadas.

“Será un cierre digno de una temporada desafiante para la Orquesta, que nos ha deleitado con homenajes y tributos a varios de los grandes compositores de todos los tiempos”, mencionó la Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil.

La Temporada Allegro 2021 inició con su primera serie de conciertos en enero de este año, con la presentación Valses y Oberturas, para celebrar un Coahuila en pie, con piezas de compositores clásicos como Intermezzo y Strauss.

Después, en el mes de marzo, la Filarmónica interpretó algunas composiciones de Shostakóvich y Tchaikovski.

En el tercer concierto se introdujo a la joven pianista María Hanneman, así como el ensamble de Pedro y el Lobo, de Serguéi Prokófiev.

Para mayo, la solista y flautista María Vakorina hizo lo propio deslumbrando a los asistentes, y para junio se llevó a cabo el Concierto Homenaje a Armando Manzanero, en voz del tenor Fernando de la Mora.

La segunda serie de la temporada arrancó en agosto con Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, teniendo como sede inédita el restaurante Il Mercato Gentiloni.

Después, en septiembre y en el marco de las celebraciones del Festival Internacional Cervantino 2021, el guitarrista clásico Martín Madrigal acompañó a la Orquesta Filarmónica en la presentación El Desierto en Tres Movimientos, desde el Teatro Juárez, en Guanajuato, Guanajuato.

Los boletos del concierto “All you need is love” podrán ser adquiridos en línea a través de www.newticket.com.mx y de manera física en DidactiJuegos y en JR Sombreros.