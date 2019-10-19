Anuncian vacante de maestro en Psicología

SALTILLO, Coah.- La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a participar para obtener la vacante de profesor de tiempo completo del programa educativo Licenciatura en Psicología.

Los interesados deberán de enviar vía correo electrónico a [email protected], los documentos solicitados para poder ser tomados en cuenta para ocupar la vacante, el plazo es hasta el 8 de noviembre del presente año.

Los interesados deberán de enviar vía correo electrónico a [email protected], los documentos solicitados para poder ser tomados en cuenta para ocupar la vacante.

Los interesados deberán enviar Curriculum Vitae, títulos y cédulas de los grados académicos obtenidos de Licenciatura y Maestría como requisito obligatorio y de doctorado preferente, tres cartas de recomendación, carta de exposición de motivos para ocupar la plaza.

Además de una carta compromiso del cumplimiento de las cuatro funciones y responsabilidades de un profesor de tiempo completo: docencia, tutoría, investigación y gestión. Así como carta compromiso de no trabajar más de 9 horas semana/mes fuera de la institución, copia de la CURP, en la convocatoria se recomienda resaltar la información de experiencia laboral y docente, publicaciones e investigaciones.

Posteriormente, del 11 al 13 de noviembre, deberán de agendar una entrevista con el Consejo Directivo de la Facultad y presentar una clase muestra en la que se asignará un tema específico a desarrollar.

Para más información, los postulantes pueden acudir a la Facultad de Psicología que se ubica en Unidad Camporredondo en el Edificio “C”, o pueden comunicarse al teléfono (844) 4-12-35-28.