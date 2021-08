Aplicarán pruebas solo a sintomáticos

Saltillo, Coah.- Con motivo de orientar a la población sobre la solicitud de pruebas PCR en módulos del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud de Coahuila reitera:

Las pruebas aplicadas en las unidades de toma de muestra (drive thru) de las Jurisdicciones Sanitarias están dirigidas EXCLUSIVAMENTE a las personas que presentan síntomas de Covid-19 (tos seca, fiebre, dolor de cabeza, garganta, fatiga, pérdida del sentido de olfato y gusto, diarrea) previa valoración e indicación médica.

Quienes presenten síntomas graves (dificultad para respirar, incapacidad para hablar o moverse o dolor o presión en el pecho) y acudan al hospital deberán ser sometidos a la toma de muestra.

Es importante dar a conocer que quienes tengan seguridad social (IMSS ó ISSSTE) deberán de solicitar dicha prueba en esas unidades de salud.

Esto con la finalidad de facilitar el acceso a estos servicios que se ofrecen de manera gratuita en toda la entidad.

CONSIDERACIONES HACIA CONTACTOS DE PACIENTES POSITIVOS

En caso de tener contacto con un paciente que resultó positivo, la Secretaría de Salud sugiere las siguientes medidas:

Si es un contacto estrecho (estuvo durante más de 15 minutos, con distancia social menor de 1.5 metros, sin usar cubrebocas y en un lugar con poca ventilación): Permanecer en aislamiento por un espacio de 14 días.

NO ES NECESARIO REALIZARSE LA PRUEBA

Si alguno de ellos durante el aislamiento desarrolla síntomas, deberá acudir a la unidad de salud correspondiente (sea IMSS, ISSSTE o SS), donde se valorará si es necesaria la toma de muestra.

Quienes no cumplan los criterios de contacto estrecho no requieren aislamiento y no requieren la prueba.

La Secretaría de Salud destaca que la prevención y auto cuidado de la salud es primordial para cortar los contagios.

Por ello es necesario el uso de cubrebocas que tape boca y nariz, además del lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies de uso común.

Se sugiere acudir preferentemente a lugares al aire libre.

SOBRE LAS SEGUNDAS PRUEBAS

Con la finalidad de garantizar el proceso para dar de alta un paciente con Covid-19, la SS recomienda mantenerse bajo supervisión médica durante los 14 días de aislamiento.

En caso de presentarse alguna complicación o nivel de oxigenación por debajo de 90, deberán de acudir al hospital adscrito.

No será necesaria una segunda prueba para poder darlos de alta.

La dependencia establece que el criterio a considerar será mantenerse aislado (a) durante 14 días y registrar los últimos 3 días mejoría de los síntomas y ausencia de fiebre.