Apoyan con ‘AMA’ a Adultos Mayores

TORREÓN, COAH.- La Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, indicó que el programa AMA continúa brindando apoyo integral a las personas adultas mayores en situación de abandono.

Al puntualizar que durante la presente Administración Estatal se ha otorgado asistencia integral a más de 3,800 personas en esa condición, Gorgón Carrillo señaló que el trabajo del DIF Estatal continuará con la misma dinámica para llegar a las personas que requieren el apoyo.

“Durante estos casi 6 años hemos consolidado un gran equipo en favor de las personas adultas mayores en situación de abandono. En Coahuila trabajamos en equipo con todas las dependencias del Gobierno del Estado, el Poder Judicial, los organismos de la sociedad civil, Sistemas DIF Municipales, las universidades y empresas comprometidas con la gente”, destacó.

Gracias a ese esquema de trabajo, indicó que un gran equipo de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y voluntarios, brindan una serie de servicios para mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores.

Muestra de ello, refirió que las y los beneficiarios de AMA reciben consultas médicas y medicamentos de forma gratuita, atención psicológica, apoyo alimentario, asesoría jurídica y asistencia para la limpieza de sus hogares e higiene personal, así como actividades lúdicas que mejoran su calidad de vida.

“La atención que nuestro equipo de trabajo les brinda es personalizada, humana y orientada a reforzar la autoestima y brindarles el cariño que se merecen”, destacó.

A su vez, Marcela Gorgón indicó que las y los adultos mayores que no cuentan con una red familiar de apoyo son integrados a diversos asilos de ancianos, en donde cuentan de manera permanente con el cuidado de su salud y alimentación.

“Hacemos equipo con los organismos de la sociedad civil que operan estos centros. A los asilos adheridos a nuestro programa les otorgamos apoyos en especie, así como recursos que son obtenidos mediante eventos como los Juegos de Beisbol con Causa, en donde hemos recibido el apoyo de los clubes Algodoneros de Unión Laguna, Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova”, recordó.

Finalmente, Marcela Gorgón señaló que en lo que resta de la Administración de Miguel Riquelme se continuará trabajando con la misma intensidad y profesionalismo para llegar hasta las personas que más necesitan la ayuda del DIF Coahuila.