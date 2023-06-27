Apuesta Miguel Ángel Riquelme alianza Ciudadana Para comicios del 2024

SALTILLO, COAH.- A pesar consideran que se va tarde en la Alianza Ciudadana conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís consideró que es un frente amplio que podrá competir de manera positiva en el 2024, durante las elecciones presidenciales de México.

“Me da gusto que haya acuerdos, y esperamos que pronto se defina quién será el candidato de la oposición para ocupar la Presidencia del país; sin embargo, como ya lo he dicho, me parece que vamos tarde en relación de cómo se ha manejado el proceso”, expresó Riquelme Solís.

El mandatario estatal destacó que por parte de Morena, no se han respetado las reglas de los siguientes comicios en relación a las llamadas corcholatas de Andrés Manuel López Obrador: “No hay respeto ni de la Presidencia de México ni del Partido Morena”.

Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que una vez que concluya su administración, se dedicará a “ser un buen ex Gobernador”, pues no tiene ninguna ambición política y sí los pies bien puestos en la tierra: “Si las circunstancias y el tiempo me dan la oportunidad de seguir sirviendo, quizá, pero mi prioridad es entregar bien al Estado de manera transparente y con mucha responsabilidad”.