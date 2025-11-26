Saltillo mejora espacios públicos con limpieza integral

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para mantener espacios públicos dignos y seguros para las familias saltillenses, personal del programa "Aquí Andamos" realizó labores integrales de limpieza en áreas verdes, plazas y espacios públicos de la localidad.

Personal municipal trabajó en el embellecimiento y cuidado de las áreas verdes ubicadas en el camellón central del bulevar Vito Alessio Robles, al norte de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

En este punto, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron limpieza manual, deshierbe, así como la eliminación de basura y escombro acumulado, tanto en el camellón central, así como en los laterales de esta vialidad principal de Saltillo.

Asimismo, cuadrillas del Vivero Municipal atendieron el arbolado ubicado sobre este camellón central del bulevar, a la altura de la Facultad de Ciencias de la Administración, de la UAdeC.

Para impulsar el amor al deporte, las actividades físicas al aire libre, y fortalecer el tejido social, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron con acciones de deshierbe y retiro de basura acumulada en la plaza pública de la colonia Río Bravo.

En este espacio, ubicado entre las calles Agustín Melgar y Andrés Mellado, las y los vecinos disfrutan ahora de un lugar óptimo para disfrutar de la convivencia familiar, en un entorno seguro, limpio y ordenado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En trabajos realizados al sur de Saltillo, personal municipal realizó limpieza profunda en callejones de la colonia Miguel Hidalgo.

Por petición de las y los vecinos a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, brigadas municipales retiraron la basura, desechos orgánicos y maleza existente dentro del callejón que se encuentra entre las calles 24 y 26, así como entre las vialidades 1 y 3, de esta zona habitacional.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que estas acciones forman parte del compromiso permanente con el cuidado del entorno urbano, en favor de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad capital de Coahuila.