José María Morales asegura estabilidad financiera en presupuesto 2026

SALTILLO, COAH.- Luego de que en días pasados se presentó ante el Congreso del Estado el presupuesto para el 2026, el Fiscal Administrador de Coahuila, José María Morales, informó que el proyecto está diseñado para preservar la estabilidad financiera sin imponer nuevas cargas tributarias a la población.

El funcionario reiteró que la administración estatal mantiene su compromiso de no aumentar impuestos ni generar presiones adicionales para las familias.

¿Qué incluye el presupuesto presentado?

Morales explicó que la propuesta de egresos incluye un crecimiento considerable respecto al ejercicio anterior, lo que refleja, dijo, el manejo adecuado de las finanzas públicas y el fortalecimiento de los ingresos propios. Este incremento se debe, afirmó, a políticas fiscales aplicadas con eficacia y a un mayor cumplimiento de los contribuyentes.

El funcionario destacó que el documento presentado prioriza la continuidad de programas esenciales para el desarrollo estatal y contempla obras estratégicas orientadas a mejorar la competitividad y el bienestar social en los próximos años. La planeación, subrayó, se elaboró bajo criterios de responsabilidad y con una visión de largo plazo.

¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?

Morales también señaló que una proporción relevante del presupuesto se orientará a seguridad pública, infraestructura y desarrollo social, áreas que, dijo, concentran las principales demandas ciudadanas. Las inversiones proyectadas, aseguró, permitirán atender necesidades urgentes sin comprometer la estabilidad económica del estado.