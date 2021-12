Artista saltillense crea mural de Joaquín Cosío; actor presume obra con foto

VANGUARDIA.- Rolando Hernández , mejor conocido como ´Entek´, es un artista saltillense de arte urbano que lleva poco más de 20 años haciendo grafiti en el norte del país. ´Entek´ sueña en grande, y el pasado fin de semana uno de sus sueños se hizo realidad al sorprender al actor Joaquín Cosió con un mural de su rostro. Fue a través de la cuenta de Twitter @BREAKBONES que un usuario compartió la obra y etiquetó al actor, lo que nadie se imaginó es que Cosío respondió al mensaje con un ´¿Dónde está?´.

Lo sorprendente no solo fue que Joaquín Cosío respondió, sino que horas después fue al lugar donde se encontraba el grafiti y se tomó una fotografía en el muro, la cual compartió el artista en redes notablemente emocionado. VANGUARDIA platicó con ´Entek´, el artista urbano que dejó sin palabras a Joaquín Cosío.

"Yo ya tenia la intención de pintar algo de él, y el fin de semana fui a un festival en Monterrey donde reunieron a grafiteros de todo México, al cual fuimos invitados otros compañeros de aquí de Saltillo y yo. Ahí me decidí a hacer el mural de Joaquín, con la intención de diferenciarme un poco de otros artistas, ya que era un evento con participantes de mucho nivel. Yo hice a este personaje conocido, puede decirse que es hasta un poco bizarro, a la gente le llamaba mucho la atención cuando pasaban por el muro, decían: Mira esta pintando al ´Cochiloco´", dijo el artista en entrevista.

Sobre el alcance de su obra, ´Enek´ aseguró que jamás pensó que el actor viera lo obra, mucho menos que la conociera. "Nunca me imaginé que iba a querer conocer el mural o que lo iba a ver, lo que detonó todo fue que un primo subió la foto a Twitter y lo etiquetó, porque yo no tengo ningún vínculo con él, ni en redes sociales ni nada. Fue así como se enteró y con la suerte de que estaba en Monterrey, lamentablemente cuando comenzó a preguntar dónde estaba el mural nosotros ya nos habíamos regresado a Saltillo, por lo que no llegamos a conocerlo", señaló.

´Enek´ tiene más de dos décadas como grafitero, y asegura que su intención siempre ha sido que las personas aprecien y desarrollen una conexión con esta técnica. "En las pintas que comencé a hacer y que hago siempre trato de pintar personajes, como actores, deportistas, sobre todo para rendirles homenaje. Son personas que yo admiro, además eso me ha ayudado de alguna forma, para que así la gente que no le gusta el grafiti tenga un vínculo con él", mencionó.

Respecto a sus trabajos en Saltillo, ´Enek´ contó que hace varios años en conjunto con otros artistas locales, se formó una asociación civil llamada ´Grafikaizen´, la cual busca hacer murales con esta técnica y con temáticas que sean aceptables para la comunidad, todo con un sentido social y cultural. Entre estos trabajos se encuentran las obras: "No a la violencia contra la mujer", "Las Selenas", "Don José", "Cruz Azul" y "Mi Pobre Angelito", éste último elaborado el año pasado, y todas ellas ubicadas en la colonia Mirasierra.

