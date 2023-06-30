Asegura Paredes buenas noticias para AHMSA

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Alfredo Paredes, Diputado electo de la Alianza Ciudadana, pronto habrá buenas noticias en el tema de la crisis financiera que enfrenta la empresa Altos Hornos de México y aseguró que se llevarán a cabo acciones para apoyar a los empleados, como los programas de empleo temporal en el Ayuntamiento.

De igual manera, condenó el hecho de que los diputados de Morena votaron en contra de apoyar a los trabajadores de la Región Centro con las prórrogas de pago en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, exhorto que presento el legislador Jericó Abramo Masso.

“Nos queda claro que a Morena le gusta el caos y mientras más desunión, polarización y falta de apoyo del Gobierno Federal exista, ellos más se beneficia, es así como operan”, expresó Paredes.

El Diputado electo añadió que ha mantenido un diálogo directo con los empleados de la acerera y afirmó estar del lado de ellos para exigir que los dueños de la empresa les den una respuesta rápida en el tema de la falta de pago de nómina: “Nos ponemos en su lugar y es una situación complicada, peo también quieren seguir en paz y trabajando en equipo por eso hacemos una invitación a que permanezcamos unidos y haciendo una estrategia conjunta”.

Finalmente, Alfredo Paredes aseguró que los legisladores federales continúan trabajando y presionando al Partido Morena para que las familias de la Región Centro tengan acceso al apoyo del Gobierno Federal, como en el caso de las prórrogas para el servicio de energía eléctrica.