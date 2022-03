Aseguran vacunas a niños de Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras la primera remesa de las vacunas contra el COVID para niños mayores de 5 a 12 años que se aplican en la frontera, el Secretario de Salud, Roberto Bernal aseguró que se seguirán gestionando dosis para poder inmunizar a los niños y niñas de todo Coahuila.

El funcionario reafirmó que el estado nuevamente es pionero en el tema de salud que tiene que ver con la vacunación a los menores de 5 a 12 años, toda vez que el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar no ha autorizado que los pequeños reciban la dosis contra el coronavirus.

"Las brigadas comenzarán en la Región Norte y paulatinamente iremos aplicando la vacuna en las demás regiones; recibimos la donación de 38 mil dosis y esperamos que lleguen más para el resto de los municipios, luego de que inicie en Acuña la inmunización"; detalló Roberto Bernal.

Por otra parte, el Secretario de Salud expresó que el Gobierno Federal no ha dado a conocer alguna postura con la inmunización fronteriza que iniciará en Coahuila y ante la negativa de aplicarles la dosis ellos: "Me parece que no deben tener objeción, a nadie le hace mal un niño vacunado y lo que hacemos es lograr protegerlos contra los contagios de COVID con una ayuda humanitaria que nos otorga el Gobierno de Estados Unidos, ademas no son lineamientos de ellos, sino de nosotros".

Finalmente, Roberto Bernal dio a conocer que se cuenta con asistencia médica para poder atender a los menores que pudieran presentar algún malestar luego de recibir la vacuna, así como Roa ambulancias.