Atropellan jueces federales sentencias en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Presidente Magistrado del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, afirmó que el ex Subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores no saldrá de prisión, toda vez que los abogados de Gerardo Sánchez abogados interpusieron un amparo ante el Poder Judicial Federal para liberarlo; el docente fue hallado culpable del delito de violación en contra de una menor y lo condenaron a 40 años de prisión.

Cabe señalar que este es al menos el segundo caso en que el organismo federal se interpone luego de que autoridades estatales emitieron sentencias en contra de los imputados.

El anterior se trató de Rubí Carrizales, a quien un juez en Monclova ya le había otorgado una sentencia de 9 años de prisión luego de que dos mujeres perdieron la vida derivado del accidente en el que la joven manejaba en estado de ebriedad, en el lugar murió una madre de familia identificada como Yolanda, así como Camila, una jovencita de 14 años de edad.

Luego de 6 años del proceso en su contra, en diciembre del 2023, Rubí tuvo la sentencia de 9 años de prisión por la responsabilidad de dos muertes; sin embargo, la Federación revirtió la condena y ordenó que solamente se le dejara como medida cautelar un brazalete y abandonó el CERESO Femenil en Piedras Negras, donde se encontraba recluida.

Por otra parte, en el caso de Gerardo Sánchez, acusado de abusar de dos estudiantes de la primaria, una de ellas Valentina, misma que se quitó la vida luego de ser víctima de violación, un juez estatal lo encontró culpable de la primera acusación y lo sentenció a 40 años de prisión, el proceso continuaría con el caso de Vale, pero su defensa emitió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Por ello, el Presidente Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup afirmó que no existen fundamentos jurídicos para la liberación de Gerardo, además de que no permitirán que se deje en libertad por cambio de medida cautelar ya que no es admisible, pues el caso concluyó con una sentencia condenatoria.

"La defensa presentó un amparo ante la autoridad federal, pero no leyeron que el juicio ya se realizó, él está sentenciado por 40 años; aún así nos dijeron que generáramos una audiencia para cambiarle la supuesta medida y ponle un brazalete, pero no va a suceder, no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a dejar en libertad a pesar de la resolución", afirmó Mery Ayup.

Finalmente, el Presidente Magistrado del Poder Judicial en Coahuila expresó que están asesorando a la familia de las dos niñas para que presenten el recurso de revisión contra la determinación del juez de amparo y el secretario: "Es una situación complicada porque a la misma familia se les estaba engañando y diciendo que nosotros lo íbamos a poner en libertad, y eso no es cierto; presentaron un amparo y mañosamente quisieron hacer creer que se trataba de una prisión preventiva, no lo es".