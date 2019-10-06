AUMENTA 38% EMISIÓN DE TESTAMENTOS EN COAHUILA: RIQUELME

Saltillo, Coahuila.- El programa “Septiembre mes del Testamento” fue todo un éxito en Coahuila, pues dejó un aumento de 38 por ciento en la emisión de estos documentos este año, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Este año, el programa a nivel nacional fue puesto en marcha desde Coahuila por el gobernador Miguel Riquelme, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y Armando Javier Prado Delgado, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

“Esta campaña, cuya finalidad es que las familias coahuilenses fortalezcan su Estado de Derecho y la cultura de la prevención y legalidad, se llevó a cabo en toda la entidad, participando 290 notarías en funciones, que realizaron este importante y solemne acto jurídico a bajo costo, de mil 600 pesos”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, dijo que de igual manera en cumplimiento al convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Colegio Nacional Notarial Mexicano, se redujo hasta en un 100 por ciento los costos del testamento para los integrantes las Fuerzas Armadas, elementos de las diferentes corporaciones policiales, Cruz Roja y de Protección Civil.

Enrique Flores Ruiz, Director de Notarías en el Estado, señaló que este programa tiene como objetivo facilitar a la población el uso de la función notarial a efecto de realizar su testamento a un bajo costo, así como también fomentar la cultura de la regularización de los bienes inmuebles que se encuentren entre su haber hereditario.

Del 1 al 30 de septiembre se realizaron más de 600 testamentos en todo el estado, lo que representa un incremento de 38 por ciento en comparación con septiembre de 2018, y se está en espera por parte de la Dirección de Notarias la recepción del aviso testamentario para dar cumplimiento a la legislación notarial de mantener actualizado el Registro Nacional de Testamentos.

Es preciso señalar que a la fecha, Coahuila tiene un registro histórico de más de 100 mil avisos testamentarios.