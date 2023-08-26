Aumentan accidentes por conducir en estado de ebriedad

SALTILLO, COAH.- Tras el incremento del número de accidentes de tránsito, los diputados locales exhortaron a los Ayuntamientos para que realicen y refuercen las campañas para hacer conciencia entre la población acerca del riesgo que se tiene por manejar en estado de ebriedad.

Dicho punto de acuerdo fue presentado por la legisladora Claudia Elvira Rodríguez Márquez, quien detalló que los accidentes son más frecuentes en días y temporadas específicas, como los fines de semana, viernes y domingos, y durante diciembre, debido al consumo de alcohol, distracciones y el exceso de velocidad.

“La mala conducción del vehículo o falta de pericia al volante es una de las causas principales de los accidentes viales, aunque también intervienen otros factores como la falta de cultura vial y las malas condiciones de las vialidades, aspectos que se ven reflejados en el número de percances que registran anualmente”, agregó Rodríguez Márquez.

En el caso de Coahuila, explicó que se ha tenido un incremento considerable en accidentes viales, según los últimos datos mostrados por el INEGI acerca de los percances en zonas urbanas y suburbanas y sobre el número de muertos y heridos: “Se registraron más de 11 mil accidentes viales en el último año, de los cuales 83 tuvieron consecuencias fatales la pérdidas de vidas humanas, así como, daños materiales a de particulares y a la infraestructura vial”.

Además, hubo otros 2 mil 517 accidentes en los que resultaron personas lesionadas y daños materiales y casi 9 mil más en los que solo hubo daños materiales, mientras que los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales manifiestan que el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas en los últimos años, ha constituido en uno de los principales problemas de salud pública.