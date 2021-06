Auspicia la CFE coyotaje: MARS

Coahuila

Reitera Riquelme postura, pero dice será la última vez que habla del tema.

Miguel Ángel Riquelme dijo que las tragedias como la de Micarán no se deben politizar.

Saltillo, Coah.- Luego del intercambio de señalamientos en Twitter con el titular de la CFE, Manuel Bartlett, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reiteró hoy su postura en torno a los procesos de compra de carbón de la comisión en la entidad: "están auspiciando el coyotaje".

Tras la tragedia en la mina de Múzquiz, donde perdieron la vida siete personas, la organización Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado donde subrayó que advirtieron sobre los riesgos en la seguridad de los mineros al funcionario federal.

"En la semana hubo un deslinde de la CFE en el tema, contestando a un escrito de Familia Pasta de Conchos (...) tuve una conferencia y me preguntaron sobre eso. Les dije: no tiene responsabilidad jurídica, pero sí responsabilidad moral.

"La situación se deriva de no tener una asignación apropiada de carbón, y del precio del mismo, por lo que se convierte en coyotaje y se deriva en menos prestaciones para los mineros, la falta de seguridad social y la falta de seguridad en las minas. Eso fue lo que dije y no me retracto de nada", expuso Riquelme en rueda de prensa esta mañana desde la ciudad de Saltillo.

Ante dicho comentario del viernes pasado, de que había una responsabilidad moral por parte de Bartlett sobre el tema, el titular de la CFE escribió en Twitter ayer: "Grave reconocimiento, sabiéndolo él, debió haberlo evitado imponiendo medidas de seguridad a través de su Secretaría del Trabajo. Por tanto, el responsable de la inseguridad es el gobernador".

Lo cual provocó una respuesta de 10 tuis por parte de Riquelme, en los que calificó de "muy grave su ignorancia y más grave su cinismo (de Bartlett) al adjudicar estas responsabilidades a quienes no tenemos facultades legales sobre este sector".

"LA ASIGNACIÓN DEL CARBÓN FUE ERRÓNEA DESDE EL PRINCIPIO"

Sobre las publicaciones de Barlett en la red social, Riquelme criticó lo que consideró una falta de respeto, pues "se le olvida que represento al Estado de Coahuila".

"Por ello ayer contesté, primero, que no tengo ningún interés (personal) en el carbón, el único que ocupo es el de fines de semana para carnes asadas. El único interés (como gobernador) es que todos los productores tengan su espacio, como antes. No les gustó la Prodemi, y ahora tenemos otras funciones, sin meternos en la asignación ni en el equilibrio del precio, que era lo que hacía Prodemi antes.

"Las asignaciones que ahorita está haciendo (CFE) benefician a algunos productores y acaban en compras a quienes tienen pocitos o minas poco seguras. Eso se convierte, de nueva cuenta, en el auspicio del coyotaje", enfatizó el Gobernador.

En ese sentido, apuntó que Barlett no quiso organizarse con el Gobierno del Estado.

"Él hizo todo. No se siente responsable. Probablemente la línea (de investigación) no llegue hasta él (legalmente), pero estas asignaciones seguirán provocando este tipo de incidentes.

"Yo sigo en la disposición de trabajar coordinados, pero no me voy a quedar callado si hay una afectación a la entidad. Coahuila es más grande que Bartlett y cualquier Gobernador, es momento, con esta lamentable experiencia, de tener corresponsabilidad y trabajar en conjunto para diversificar la economía de la región, provocar detonantes que cambien la actividad económica, el turismo, las ventajas que tiene esa región, y buscar que la inversión extranjera volteé a ver esa zona. Hay mucho que ver por delante, yo no guardo los rencores mucho tiempo", manifestó.

Dicho lo cual, el gobernador afirmó que será su última intervención sobre el tema de la mina, para evitar entrar en polémica.

"Este tipo de tragedias ni se puede politizar ni nadie debemos referirnos a ella en otro aspecto que no sea acompañar a las familias. Que esto no llegue a las familias en otro sentido que no sea nuestro reconocimiento de los lamentables hechos y el apoyo que, como lo comenté el fin de semana, habremos de ofrecerles", dijo.