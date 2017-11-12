Busca Coahuila desaparecidos

Saltillo, Coah.- El Colectivo Fundec reconoció hoy la vocación y la voluntad del gobernador Rubén Moreira Valdez para trabajar durante los seis años de su gobierno en la búsqueda de las personas desaparecidas, lo que permitió sentar las bases para continuar con el trabajo los próximos años.

En lo que fue la última sesión plenaria con el Colectivo Fundec, familiares de personas desaparecidas hicieron un amplio reconocimiento al Mandatario estatal por cada una de las acciones emprendidas desde que resultó Gobernador electo.

Con los colectivos de familiares de personas desaparecidas se acordó la reforma del tipo penal, de la Constitución del Estado, nuevas leyes como la de declaración de ausencia de las personas desaparecidas, la de exhumaciones e identificación forense, el Programa de Atención Integral de Familiares de Desaparecidos; la creación de las mesas de trabajo de búsqueda y localización, las campañas de visibilización para la denuncia y difusión de personas desaparecidas.

Además se realizó un programa de exhumaciones, la creación de la Subprocuraduría para las personas desaparecidas y posteriormente su ampliación, el trabajo con expertos extranjeros y el Grupo Autónomo de Trabajo que fortaleció a la Subprocuraduría; la creación del Profade para solventar problemáticas de salud y educación etc., la creación de la Comisión de Víctimas además de foros, diplomados, capacitaciones a funcionarios en todas las regiones del Estado.

Particularmente en el caso de Allende y Piedras Negras se dio justicia a los familiares a través de las órdenes de aprehensión, consignación y sentencias a los responsables de las desapariciones siendo Coahuila el primer estado donde se logró a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sobre el caso Allende, el caso está totalmente cerrado con policías en la cárcel y con ello, se permite a los familiares el acceso a la verdad sobre lo que ocurrió con las personas desaparecidas.

Como parte de estas acciones se logró la localización de más de 4 mil personas desaparecidas entre vivos y muertos durante los seis años de Gobierno.

Lo anterior se logró a través de las 36 reuniones con Fundec Federal, estatal y organismos públicos autónomos; con grupo VIDA, el Gobernador estuvo con ellos alrededor de 15 veces; con Alas de Esperanza, 10 reuniones, y con Familias Unidas de Piedras Negras se alcanzaron 5, además de ferias de servicios que se han realizado en diversas regiones del Estado.

En cuanto a las acciones para la denuncia y difusión de personas desaparecidas desde el 15 de noviembre del 2015 al 10 de noviembre del 2017 se realizaron 200 mil 838 transmisiones por radio a través de 62 estaciones comerciales y 16 repetidoras de Radio Coahuila mientras que por para televisión fueron 70 mil 771 a través de 21 canales.

Para prensa se hicieron 446 publicaciones en 15 periódicos con espectaculares se difundieron 15 caras en dos versiones en las distintas regiones de la entidad.

Esta tarde se abordaron distintas temáticas relativas al Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), se firmó el Decreto de Reforma en Salud y Educación, además de que se dio un amplio informe sobre el Plan Estatal de Exhumaciones entre otros temas.

