Busca PRI alianza en Coahuila; Confirma Riquelme

Saltillo Coah .-El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que su partido en Coahuila buscará a los dirigentes nacionales del PAN y PRD para dialogar sobre una posible alianza o incluso perfilar un gobierno de coalición para enfrentar a Morena en la elección para renovar la Gubernatura de Coahuila en 2023.

Un día después de que el Grupo Parlamentario del PAN presentó en el Congreso de Coahuila una iniciativa de ley para gobiernos de coalición, Riquelme Solís sostuvo que lo mejor que le puede ocurrir al Estado es la unión de todos los partidos para la elección del año próximo.

"Lo mejor que le puede suceder a Coahuila es que todo el grupo que ahora, entre mayoría y minorías que se conformaron en la pasada elección, estemos juntos para enfrentar a los gobiernos de Morena", declaró Riquelme Solís.

"El PRI ha demostrado que solo puede, dentro de los procesos electorales, ganar los comicios, pero no se trata de eso, se trata de conformar un gobierno de coalición donde ya, quienes hemos sido opositores, y hoy, dentro de la parte federal, estamos en la misma situación, cuidemos Coahuila".

Riquelme dijo que, durante su participación el martes ante priistas en Diálogos por México, le preguntaron si los dirigentes de PAN y PRD lo han buscado para hablar de la alianza en Coahuila.

"Me hicieron varias preguntas a mí, que si ellos me estaban buscando, y les dije que no, yo soy el que los estoy buscando".

"Ayer me preguntaban si yo lo puedo arreglar con lo local y les dije que no, que hay que tener respeto, que hay que dialogar con la dirigencia nacional, hay que hablar con Marko Cortés y hay que hablar con Jesús Zambrano, Dirigente del PRD, y posteriormente de ahí hablar con los dirigentes estatales".

"Hemos tenido acercamientos en lo local, pero, repito, hay que mantener el respeto a las dirigencias nacionales que tomarán la decisión en su momento".

Riquelme dijo que la iniciativa de gobiernos de coalición presentada en el Congreso es muy similar a la aprobada por el PAN, PRI y PRD en el Estado de México, por lo que podría ser la base para proponer una alianza de partidos en la elección del 2023.

"Creo que un gobierno de coalición es la antesala para poder enfrentar el 24, ¿cómo pruebas un gobierno de coalición?, pues enfrentando en las urnas, como oposición, o como partido en el poder, dentro de la entidad a Morena y en ese sentido, sabes si esa coalición tiene éxito y se puede conformar para el 24", explicó.

"Y es interés de todos, la verdad es de que el voto del PRI en la Cámara de Diputados distrajo un poquito las pláticas que se tenían, pero estoy seguro que se puede llegar a buenos acuerdos para seguir teniendo la posibilidad de formar una coalición como partido y dejar muy claras las bases en la antesala del 2024".