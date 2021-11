Buscan a mil 500 alumnos

SALTILLO, COAH.- Con el 40 por ciento de la población estudiantil de nivel básico aún en clases en línea desde sus casas, la Secretaria de Educación en el estado, María del Carmen Ruiz Esparza, dijo que aún no han podido contactar a más de mil 500 alumnos que no se han conectado durante este ciclo escolar.

Subrayó que no se les puede dar de baja o reprobar ante las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) de tener como calificación mínima el 6, por lo que se han planteado estrategias para dar con ellos y apoyarlos en el aprendizaje.

Explicó que los niños que no han estado conectándose con sus profesores se les está buscando en sus domicilios, pero muchos de estos ya no han sido ubicados o no viven en el mismo lugar.

"Si son un buen; sobrepasan los mil 500 niños que no se pudieron conectar por razón de recursos de este tipo de tecnologías digitales", indicó.

Comentó que estos alumnos son principalmente de zonas marginadas pero que esta situación se da en todo el estado.

"Los que encontremos tenemos que rescatarlos, eso es al menos el compromiso que estamos haciendo todas las áreas de básica para estos chiquitos", señaló.

Abundó sobre el tema de la falta de tecnologías para poder conectarse, se buscan estrategias además de valorar si realmente están aprendiendo los niños que siguen en clases a distancia.

Destacó que pese a la indicación de la SEP de no reprobarlos o darlos de baja, se busca que los niños de Coahuila realmente estén aprendiendo por lo que se llevará a cabo una reunión para evaluar el avance de los niños de las clases en línea.