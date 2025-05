Cambiarán planes en antidoping a choferes

SALTILLO, Coahuila -Los resultados oficiales muestran una baja incidencia de casos positivos en las pruebas de antidoping. Según Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, menos del 1% de las pruebas realizadas trimestralmente arrojan resultados positivos.

"Tenemos que trabajar en el equilibrio entre lo que se dice y lo que podemos demostrar con evidencia real", afirmó De la Rosa, destacando que actualmente se realizan alrededor de 250 pruebas cada trimestre, con resultados que demuestran que existe una casi nula presencia de positivos.

El funcionario planteó que la estrategia actual para aplicar los antidoping debe cambiar, ya que no permite un seguimiento legal efectivo.

"Estamos planteando que el municipio sea el responsable del servicio técnico, para que pueda vincularse a un daño al patrimonio y así aplicar sanciones legales", explicó.

Actualmente, los conductores que dan positivo no son incluidos en una "lista negra" laboral, ya que esta práctica no tiene sustento legal. No obstante, el Instituto busca reformar la normativa para que la revocación o suspensión prolongada de la licencia de conducir sea una herramienta efectiva de sanción.