Castigos a quien desperdicie agua

SALTILLO, COAH.- El Director General del Consejo Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Antonio Nerio Maltos, consideró que se deben analizar las estrategias para evitar el desperdicio del vital líquido en la comunidad; uno de ellos tiene que ver con los cobros en los recibos.

"Hay varios aspectos que se tienen que analizar y que hemos sugerido, uno de ellos es ser más estricto en cuanto a la medición y la cobranza en las viviendas y empresas, sabemos que lo que no se mide no se cuida, por eso debemos buscar alternativas para que no existan tomas clandestinas", expresó.

Nerio Maltos reconoció que aún falta mucho para tener una cobertura completa de micro medición, debido a que las redes son antiguas y no es la infraestructura adecuada: "Se tiene que hacer una inversión extraordinaria para rehabilitarlas y evitar la pérdida de agua por fugas o tomas clandestinas.

"Los SIMAS tienen que sondear para monitorear la situación de las redes; pero sí considero que se tienen que aplicar sanciones estrictas en la cobranza para no tener números rojos", detalló.

"El reto que tenemos es hacerlo con un sistema que está en esas condiciones, con baja micro medición, tuberías y redes antiguas, aunado a las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad que hacen que el sistema esté contra la pared y lo dificulta más", dijo.

Finalmente, Antonio Nerio Maltos comentó que hay un avance en el tema de la explotación para garantizar el vital líquido en las próximas décadas; al igual que en las plantas tratadoras.