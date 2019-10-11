Celebra Facultad de Medicina 45 años

SALTILLO Coah.- Para conmemorar su 45 aniversario, la Facultad de Medicina Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró sus Jornadas Médicas de Actualización que se realizan este 10 y 11 de octubre de 2019.

Las conferencias que se impartirán son: Abordaje clínico del paciente con anemia, Atención nutricional preconcepcional a la pareja, Ergonomía aplicada a la medicina ocupacional, Manejo del dolor abdominal, por el médico de primer nivel de atención, Actualidades en la evaluación y tratamiento de las dislipidemias.

Polifarmacia, Estudio del niño con tumor abdominal, Detección oportuna de cáncer en niños, El sentido humano de la profesión médica, Responsabilidad legal directa e indirecta del estudiante de medicina y médico de primer contacto y valor del expediente clínico en el primer nivel de atención.

El evento tuvo lugar en el Centro Audiovisual Universitario, donde se contó con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, el coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul, el presidente de la Academia de Directores, Ricardo Ramírez Cerecero, el director de la Facultad de Medicina, Francisco Durán Iñiguez y la subdirectora de Enseñanza e Investigación de la Secretaria de Salud, Ángela González García.

En su mensaje, el Rector felicitó la dedicación y esfuerzo que realizan día con día tanto alumnos como docentes de la Facultad y los invitó a continuar trabajando como hasta ahora y a permanecer entre los primeros lugares del Examen Nacional de Residencias.

Por su parte, el director Francisco Durán, agradeció el apoyo de la administración central y solicitó al Rector escribir el prólogo del libro “Historia de la Escuela de Medicina de mi Tiempo”, cuyo autor es el del Dr. Hexiquio Gómez Ambriz y que será publicado por la Universidad como parte de los festejos del 45 aniversario de la Facultad.