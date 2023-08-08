Celebran más inversiones en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Al participar en el anuncio de inversión de la empresa “Mubea”, el alcalde Chema Morales Padilla enfatizó que Ramos Arizpe es un gran privilegiado de las políticas económicas impulsadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En lo que va del año, el municipio registra más de 20 nuevas inversiones en las diversas ramas de la industria para inicio de operaciones o ampliaciones con una derrama económica superior a los mil millones de dólares.

“Se trata de cifras históricas que reflejan lo acertado de las políticas de seguridad, estabilidad laboral y social que mantiene el gobernador en todo Coahuila, y Ramos ha sido un gran privilegiado de estas políticas”.

La nueva estrategia de relocalización o “nearshoring” constituye una oportunidad histórica para generar crecimiento y desarrollo económico; la cercanía con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el principal importador mundial son factores fundamentales en esta coyuntura comercial, destacó el edil.

“Es ante este nuevo escenario internacional donde reviste de vital importancia lo que tenemos en Coahuila y que no se tiene en otros estados del país. Hoy Coahuila es uno de los estados más seguros de México y esta seguridad brinda confianza y certeza a los inversionistas”; señaló.

Morales Padilla reconoció las ventajas competitivas del hospedaje industrial ofrecido en la localidad, así como la intensa promoción económica emprendida por los dueños de estos parques industriales en coordinación con el gobierno estatal y municipal.