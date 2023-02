Cero impunidad para feminicida: Miguel Riquelme

SALTILLO COAH.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís fue contundente al señalar que se aplicará todo el peso de ley a Raymundo "N", presunto feminicida de Ericka, toda vez que enfrente el proceso penal en su contra y se demuestre que fue responsable de quitarle la vida a la madre de familia tras los hechos que ocurrieron el pasado miércoles en Saltillo.

"Coahuila es un Estado en donde se protege a las mujeres, no hay impunidad, todos los feminicidios que han ocurrido se resolvieron de manera inmediata; creo que el juez otra alternativa más que aplicar todo el peso de la ley, está muy claro lo que sucedió, se debe dar la máxima pena; y es también una situación en la que debemos todos trabajar en la prevención, no solamente en la detención y en la no impunidad de este tipo de delitos", expresó el mandatario estatal.

De igual manera, Riquelme Solís comentó que será el titular de la Fiscalía General del Estado en Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien dé a conocer los detalles del proceso legal en contra de Raymundo: "Será él quien informe en las próximas horas para no entorpecer ni cometer algún error que incida en la vinculación del delincuente".

Hasta este jueves, Raymundo "N" permanecía detenido en Monterrey, tras su aprehensión por parte de la Policía Civil de dicha ciudad, el hombre de 33 años fue localizado y capturado poco después de las 13:00 horas del miércoles en calles de la colonia Álvaro Obregón, cuando viajaba a bordo de un vehículo de la marca Datsun guinda, con una sola placa de circulación de Coahuila; tras su detención también se le aseguraron envoltorios con distintas dosis de droga.