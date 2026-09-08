Accidente en carretera Zacatecas: camión de valores choca frontalmente

SALTILLO, Coah. - Dos trabajadores de una empresa de traslado de valores murieron y otra persona resultó lesionada tras un choque frontal registrado en la carretera Zacatecas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 296 de la carretera Zacatecas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 296, cerca del ejido Guadalupe Victoria, donde un camión de valores aparentemente invadió el carril contrario y chocó de frente contra un tractocamión que transportaba tubos de acero.

Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia tras el choque frontal.

Tras el impacto, la cabina del tractocamión se incendió. El operador y su acompañante lograron ponerse a salvo. En el vehículo de valores, uno de los ocupantes quedó atrapado, mientras otro salió proyectado hacia el pavimento.

La circulación permanece cerrada mientras se realizan las investigaciones.

Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas y paramédicos atendieron a la persona lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital. La circulación permanece cerrada en ambos sentidos mientras la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes. Las autoridades también realizan las diligencias para ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).