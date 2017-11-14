Clausuran Interprepas 2017 con gran fiesta

SALTILLO, Coahuila.- Con el fin de fortalecer la formación integral de los universitarios, se llevó a cabo el Torneo Interprepas 2017, en el que participaron alumnos de bachillerato de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, destacó que el torneo brinda a los universitarios la oportunidad de fortalecer su formación al llevar a la práctica el Saber Convivir, propiciando la unión y la sana competencia entre los estudiantes de la Unidad.

“Quiero felicitar a todas y todos por haber tomado parte de esta justa deportiva; como en todos los eventos de este tipo siempre hay equipos que se alzan con el triunfo, pero no podemos pasar por alto el esfuerzo y la entrega de los participantes”, puntualizó Flores Dávila.

Destacó que los más de 800 competidores, son ejemplo para sus cumpleañeros, porque además de cumplir con sus responsabilidades escolares hacen un espacio en su rutina para dedicarle a la práctica deportiva, otorgándoles valores y enseñanzas para alcanzar las metas.

Durante las competencias, estuvieron presentes el coordinador de la Unidad Saltillo, Miguel Ángel Rodríguez Calderón; Marco Antonio Contreras Becerra, director del Ateneo Fuente; Israel Santos Rodríguez, coordinador del Ateneo extensión Ramos Arizpe; Juan Manuel Morales Santoyo, director de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” Turno Vespertino; Martín Alday Hernández “Dr. Mariano Narváez González” Turno Matutino. María de los Ángeles Magallanes, directora del Instituto de Ciencias y Humanidades

“Salvador González Lobo”; Laura Elena Dávila Valdés, directora del Instituto de Enseñanza Abierta; y Cecilia Ibarra Maldonado, directora de la Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza, de Parras de la Fuente.

Durante la clausura del evento se entregaron trofeos de primer y segundo lugar a los equipos representativos que participaron en las ramas varonil y femenil de disciplinas como basquetbol, futbol soccer, voleibol, softbol y beisbol, además de futbol bandera o tochito.