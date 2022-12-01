"Coahuila tiene más empleo y seguridad": Miguel Riquelme

Saltillo, Coah.- En un mensaje en el que destacó el trabajo en unidad de la sociedad coahuilense mediante el que se ha logrado mantener la paz y la tranquilidad, así como el desarrollo social incluyente y económico del Estado, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió ante el Pleno del Congreso Local para presentar su Quinto Informe de Gobierno, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del de Coahuila.

El Mandatario estatal recordó que desde el primer día de su gobierno hizo un llamado a la reconciliación para trabajar unidos en las causas más importantes de los coahuilenses, por lo que hoy agradeció la generosa respuesta de la sociedad a lo largo y ancho de nuestro estado, al responder con buen ánimo a esta convocatoria.

“Nos recuperamos y ahora nos enfilamos a una nueva dinámica de crecimiento sostenido: así lo refleja la generación de más de 50 mil nuevos empleos durante este año, esto equivale a todos los empleos que generan 10 entidades del País juntas”, mencionó.

“Gracias a las mujeres y hombres del campo coahuilense, nuestro campo sigue cosechando grandes logros a pesar de que se recortaron los recursos de apoyo a los productores”, indicó.

Además, destacó que desde el inicio de su Administración se ha ido fortaleciendo el Sistema de Salud, y recordó que durante la pandemia Coahuila fue el primer Estado en vacunar a personal médico, a maestras y maestros, a adultos mayores y a la población infantil.

“Conformamos un gobierno responsable, que cree firmemente en el Estado de Derecho, por eso siempre hemos convocado a la unidad y a la construcción de acuerdos. Estoy convencido de que al garantizar las libertades y el respeto, podemos tener una sociedad armónica, que brinda oportunidades para todas y todos”, aseveró.

En materia de Seguridad, se complementarán las estrategias de blindaje estatal con un nuevo modelo de proximidad para mejorar la seguridad en los barrios, colonias y comunidades, y fortalecer así la confianza entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad.

INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO

Miguel Riquelme, en el recuento del estado que guarda su Administración, mencionó que pese a los recortes presupuestales Coahuila ha sido eficiente en el manejo de los recursos públicos, para tener un gobierno transparente y que rinde cuentas.

En ese sentido, destacó logros como el primer lugar en 2022 en la medición del Ejercicio de calidad y transparencia en la aplicación de recursos públicos, tanto en el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto como en el Barómetro de Información Presupuestal, según el IMCO; nivel de cumplimiento es cercano al 98 por ciento en la más reciente medición de este año de la SHCP; se ha logrado disminuir en un 75 por ciento las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y, por segundo año consecutivo, la Secretaría de Finanzas no ha recibido observaciones de este organismo.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

En este Eje, el gobernador Miguel Riquelme destacó que en cinco años la estrategia ha marcado la diferencia en seguridad: Fuerza institucional, coordinación, tecnología y policías mejor preparados, hacen de Coahuila el tercer estado más seguro del País.

“En esta labor, es preciso agradecer el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con todos y cada uno de los municipios, e incluso con los gobiernos de los estados vecinos”, reconoció.

Señaló que por primera vez se han realizado operativos espejo con el Estado de Texas para reducir el tráfico de drogas entre ambas fronteras, así como vigilar el flujo de migrantes. Esto gracias al Acuerdo de Seguridad Fronteriza que se firmó con el gobernador Greg Abbott.

Además, que este año Coahuila obtuvo la Certificación internacional Triple Arco, de CALEA para la Policía Estatal, la Universidad en Ciencias de la Seguridad y el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), lo que garantiza que nuestros procesos se ejecutan con altos estándares de calidad.

En cuanto acciones de prevención, expresó que se ejecutan programas de protección a la integridad de las mujeres, la niñez y los adolescentes, como el Programa de Acogimiento Familiar “Abre tu Hogar”, “Comparte tu Corazón”, o la atención que se ha brindado a más de 980 niñas, niños y adolescentes migrantes, y la inauguración del sexto Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, en Piedras Negras.

Riquelme Solís hizo especial referencia a los hechos ocurridos en la mina El Pinabete, en Villa de Agujita, Sabinas, al informar que su Gobierno se coordinó con los responsables de dirigir el rescate: Protección Civil del Gobierno Federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para proporcionarles equipo de bombeo, materiales y suministros para los rescatistas. Además de apoyar a las familias y brindar toda la ayuda que les fue posible, por lo que hoy les reiteró el acompañamiento de su Gobierno y solidaridad.

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

“Coahuila es fuerte por su gente. Después de sortear los obstáculos de la pandemia, la paralización económica y una caída de los recursos federales, la economía de Coahuila se recuperó y ahora marcha al crecimiento sostenido”, señaló el gobernador Miguel Riquelme.

Al abordar los resultados de este Eje plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, destacó que cada mes llegan tres nuevos proyectos de inversión a la entidad; que en 2022 se confirmaron 38 proyectos, que suman más de mil 700 millones de dólares, además de señalar que Coahuila es el número uno en la comercialización de equipo de transporte, bebidas y productos de la industria metálica básica, así como el principal exportador de equipo de transporte, con cerca de 35 mil millones de dólares en 2021.

“En materia de infraestructura, durante 2022 destinamos más de 990 millones de pesos en obras para el desarrollo. Invertimos en carreteras, caminos, puentes, vialidades, alumbrado y nuevos pozos de agua, así como en obras de infraestructura para el deporte y la cultura en todas las regiones del estado”, informó.

En cuanto al Medio Ambiente, Miguel Ángel Riquelme informó que en Coahuila se creó la estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad, con la participación de los sectores productivos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, que orientará las políticas públicas del Estado por los próximos 20 años.

DESARROLLO SOCIAL, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO

“Nuestra política social busca atender las necesidades del primer núcleo de nuestra sociedad: las familias, y sobre todo apoyar a las que más lo necesitan. En este quinto año de gobierno, emprendimos una estrategia innovadora y contundente, cuyo objetivo es optimizar los recursos y dar prioridad a la atención de los grupos más vulnerables de nuestro estado para reducir las brechas de desigualdad. Así, pusimos en marcha el programa “Mejora”, señaló el Mandatario estatal.

Informó que “Mejora” atiende 10 dimensiones sociales: Mejora en tu casa, familia, colonia, seguridad, educación, economía, inclusión, campo, salud y el medio ambiente.

“Hoy, los coahuilenses sabemos las ventajas de seguir por esta ruta, por eso no me queda duda que Coahuila seguirá siendo fuerte”, enfatizó.

Reiteró su compromiso de poner todo su esfuerzo y voluntad para seguir protegiendo a Coahuila, mantener la confianza para las inversiones y generar más empleo.

“Vamos a mantener la ruta trazada, que ha dado buenos resultados. Vamos juntos, Coahuila: Que nada ni nadie nos divida”, subrayó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.