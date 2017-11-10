Con papiloma 95% de los ciudadanos

Saltillo Coah.-El doctor Jesús Alberto Cárdenas Flores, responsable Estatal de los Programas del Cáncer en la Mujer de la Secretaría de Salud, indicó que según estudios científicos internacionales, el 95 por ciento de las personas con actividad sexual, son portadores de Papiloma Humano.

Agregó que el papiloma es uno de los principales detonantes del cáncer cervicouterino que afecta únicamente a las mujeres. Los varones sólo son portadores y en ellos no genera cáncer en el área contaminada.

“No es una epidemia. Está comprobado que el 95 por ciento de las personas activas sexualmete portan el virus.

“Son 10 virus de papiloma humano. Hay de bajo riesgo, que se manifiesta en pequeñas verrugas en la piel y en ocasiones en el área genital, y de ‘Alto Riesgo’, que es cuando se detecta el cáncer”, destacó.

Agregó que las personas con el sistema inmunológico al ‘cien’, son capaces de que en algunos años, desechen el virus.

Agregó que se prevén campañas para que se apliquen vacunas en las niñas de quinto año de primaria (once años cumplidos). Es un sistema que vamos a ver en un futuro.

Recomendó a los lectores evitar el contacto sexual sin protección y no tener varias parejas sexuales ayuda mucho a prevenir.

Entérese.

Según el portal del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las mujeres con las siguientes características tiene más probabilidad de desarrollar el cáncer:

Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años.

Han tenido más de 3 compañeros sexuales.

Han tenido más de 3 partos, fuman.

Tienen problemas de desnutrición.

Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz.