Concientizan sobre violencia a mujeres

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una serie de pláticas sobre la prevención de riesgos en el hogar y la violencia contras las mujeres, la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe participó en el “Campamento de Verano 2023” realizado en la Unidad Deportiva “Hugo Díaz Velázquez” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares, y Conexos de la República Mexicana.

Como parte de las acciones de proximidad con la sociedad, elementos de la corporación policial llevaron a familiares de los trabajadores de la planta Stellantis las charlas que, en los últimos meses, han sido difundidas en diversas empresas y planteles educativos de la localidad.

Niños, adolescentes y madres de familia participaron de manera entusiasta en las actividades con las que se promueven las herramientas de autocuidado en el hogar y la vía pública, así como en aquellas encaminadas a informar de los números de emergencia y las acciones a emprender en caso de una eventualidad.

De acuerdo con Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, los policías atendieron inquietudes de niños de entre 6 a 15 años, a quienes también se alertó sobre el uso responsable de las redes sociales.

Junto al trabajo con grupos de niños, los elementos brindaron una plática especial a las madres de familia para alertarlas sobre la violencia contra la mujer.

En medio del intercambio de vivencias, se orientó a las jefas de hogar acerca de las líneas telefónicas para denunciar maltrato físico, y las instancias en las que pueden apoyarse para atender el maltrato psicológico o la violencia económica de la que pudieran ser víctimas.

Álvarez Flores reiteró que continuarán con la promoción de este tipo de pláticas para el cuidado de la población infantil y femenina entre los diversos sectores de la sociedad.