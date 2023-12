Contesta alcaldesa a ataques

SALTILLO, COAH.- Tras los señalamientos que han hecho en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, la morenista hizo una denuncia en contra de Claudia Garza del Toro y el Diputado Javier Borrego por las declaraciones que han hecho al señalar que la familia Flores "son un cártel".

"Se debe predicar con el ejemplo y el Diputado (Borrego) sólo se ha referido de manera vulgar, por eso hago una denuncia pública y que ellos sepan que no me voy a quedar callada ni voy a permitir que quieran difamar y atacar a mi familia; no somos dejados, vamos a proceder legalmente y a Claudia no le tengo miedo, ¿quién se cree?, aquí se topan", expresó la alcaldesa.

Tania Flores señaló que hace un llamado al Partido de Morena pues con acciones, Claudia Garza del Toro y Javier Borrego se dedican a promover la división con sus acciones y no solamente atacan a su familia, sino también a otros militantes: "Yo a ella nunca la he tocado y él ganó la candidatura gracias a nosotros porque no tenía ni un peso, y lo estuvimos acompañado a tocar puerta por puerta para que pudiera tener los votos".

La alcaldesa de Múzquiz reiteró que en cuanto a las acusaciones que han en contra de los Flores, su hermano Antonio ya tomó acciones legales para demandarlos: "Dicen que Tony es de un cártel, yo le digo al Diputado que enseñe las pruebas de las aberraciones de las que habla y hago un llamado también a Mario Delgado y a Diego del Bosque para que frenen los ataques y el acoso".

Flores Guerra indicó que a Javier Borrego nunca le ha interesado apoyar a los mineros, lo que es parte de su trabajo y en lugar de eso, se dedica a difamar: "Él fue a Monclova porque según le nació el amor por los trabajadores, pero no ha sacado ni un peso de su bolsa para ayudarlos y mi familia sí lo ha hecho; y Claudia también tiene muchas explicaciones que dar de su desempeño a los Servidores de la Nación y a la gente, conocemos su trayectoria y lo que yo le tenga que decir, lo puedo hacer de frente".

Finalmente, la alcaldesa dijo de manera contundente que los militantes de Morena desaprueban que Claudia Garza del Toro pretenda ser diputada, así como a la labor legislativa de Javier Borrego: "No los queremos y si ellos van, no los pienso apoyar".