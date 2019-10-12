Convocan a Doctorado en Psicología

SALTILLO Coah.- La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a cursar el Doctorado en Psicología de la Salud y ser parte de la primera generación 2020-2023.

En rueda de prensa, la directora de la Facultad, Karla Patricia Valdés García, el coordinador de posgrado, José González Tovar y la encargada del Departamento de Psicología Clínica y Posgrado, Alicia Hernández Montaño, dieron a conocer los detalles sobre el proceso de admisión.

El objetivo del doctorado es desarrollar competencias, aptitudes y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación.

El objetivo del doctorado es desarrollar competencias, aptitudes y habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación que atiendan los procesos de salud y enfermedad desde la evaluación e intervención clínica psicosocial y psicoeducativa, para la promoción de estilos de vida saludable.

Los interesados deberán de ser licenciados en psicología y contar con maestría en psicología en las áreas de humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la educación sociológica y salud pública.

Además, tener acreditados 450 puntos del idioma inglés mediante el examen TOEFL, obtener un puntaje mínimo de mil puntos en el examen de admisión para posgrado EXANI III, acudir a entrevista con el Comité de Admisiones, presentar un anteproyecto de tesis asociado a una de las tres líneas de investigación del programa que son: Psicología Clínica, Psicología Social de la Salud y Procesos Educativos y Salud.

El doctorado tiene una duración de 3 años, dividido en 6 semestres, la modalidad es presencial de manera quincenal para los seminarios; el costo es de 15 mil pesos semestrales.