COPARMEX no otorgará día libre en votación del PJ

SALTILLO, COAH.- Alfredo López Villarreal, Presidente de la COPARMEX en la Región Sureste, manifestó la preocupación del sector empresarial ante la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, calificándola como un proceso que incrementa la incertidumbre institucional y económica en el país; a este panorama se suma la tensión derivada del contexto arancelario con Estados Unidos, señaló.

A diferencia de procesos anteriores, López Villarreal anunció que la COPARMEX no promoverá esta elección entre sus afiliados ni otorgará permiso a trabajadores para ausentarse de sus labores el día de la votación: "No promovemos esta elección. Rechazamos sus bases y por eso no otorgaremos día libre a trabajadores para votar", afirmó.

El empresario reiteró el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la legalidad; sin embargo, se cuestionó el actual diseño de la elección judicial, el cual, según el organismo, representa un riesgo estructural para la impartición de justicia en México.

"El proceso carece de filtros técnicos, control de calidad y reglas claras para garantizar la idoneidad de los aspirantes", explicó López Villarreal.

Detalló que más de 18 mil candidatos compiten por mil 662 cargos judiciales, muchos sin evaluaciones efectivas ni experiencia comprobada, lo que abre la puerta a intereses políticos y perfiles sin preparación.

Entre las irregularidades denunciadas por COPARMEX se encuentran fallas graves en el diseño de las boletas, como espacios insuficientes para el número de candidatos que deben seleccionarse, así como la reducción del 50% en el número de casillas: "Esto elimina contrapesos básicos y pone en riesgo la transparencia del proceso", advirtió.

La organización empresarial señaló también la falta de representantes de candidaturas en las casillas y una preocupante estimación de ausentismo: "En procesos federales recientes, el 30% de los funcionarios de casilla no se presentó. Para esta elección, esperamos una ausencia del 50% y una muy baja participación ciudadana", dijo López Villarreal, quien además destacó que en Coahuila solo se registraron tres planillas.

Frente a este panorama, COPARMEX anunció la participación de 20 observadores ciudadanos, provenientes de empresas y universidades socias, que vigilarán el desarrollo de la jornada electoral. Estos observadores han sido capacitados por la Junta Distrital No. 4 del INE en Coahuila y trabajarán de manera coordinada con organismos como el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila.

Utilizando la plataforma CIVIX, los observadores se desplegarán estratégicamente en las zonas con mayores reportes de incidencia. Su objetivo es documentar irregularidades, visibilizar fallas y fortalecer la exigencia ciudadana por un sistema de justicia verdaderamente profesional e independiente.

"Lo que está en juego no es solo una elección, sino la calidad y legitimidad del sistema judicial que sostiene el desarrollo económico, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos en México", concluyó López Villarreal.