Liliana N enfrenta pena de prisión por la muerte de Rocky en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La muerte de Rocky, el perro presuntamente arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel, podría elevar hasta ocho años de prisión la pena que enfrenta Liliana N por el delito de crueldad animal, informó el delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado (FGE), Julio Loera. El funcionario explicó que el Código Penal de Coahuila establece una pena de hasta cuatro años de prisión por crueldad animal; sin embargo, cuando el ser sintiente fallece como consecuencia de las agresiones, la sanción puede duplicarse. "Nuestro Código Penal contempla un agravante que aumenta las penalidades hasta un doble. Es decir, la penalidad de cuatro años aumenta cuando se pierde la vida del ser sintiente, por lo que podría alcanzar hasta ocho años de prisión", declaró.

La Delegación Sureste de la FGE tomó conocimiento del fallecimiento de Rocky y realizó el levantamiento del cuerpo. Un médico veterinario practicará la necropsia para determinar científicamente la causa de la muerte; el dictamen pericial será incorporado a la carpeta de investigación como parte de los datos de prueba que presentará el Ministerio Público durante el proceso penal. Julio Loera recordó que Liliana N fue detenida mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, luego de un operativo de gabinete y campo realizado por la Agencia de Investigación Criminal. Precisó que fue localizada cuando salía de una consulta médica en el norte de Saltillo. Posteriormente, un juez de control la vinculó a proceso por el delito de crueldad animal y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internada en el Centro Penitenciario Femenil mientras continúa la investigación.

El juez también otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos elementos de prueba. Respecto al esposo de la imputada, el delegado confirmó que recuperó su libertad bajo reservas de ley, al no encontrarse elementos suficientes para mantenerlo detenido por este caso. No obstante, precisó que la investigación principal continúa enfocada en Liliana N. Sobre la posibilidad de que la defensa solicite un tratamiento especial por presuntos problemas de salud mental de la imputada, Loera indicó que ese planteamiento ya fue expuesto durante la audiencia inicial; sin embargo, el juez determinó que, hasta este momento, no existen elementos suficientes para considerarla inimputable, por lo que continuará enfrentando el proceso penal en prisión preventiva. Finalmente, el delegado señaló que la instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez, es mantener una política de cero tolerancia frente a los casos de maltrato animal y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de crueldad contra seres sintientes, a fin de que las investigaciones se desarrollen conforme al debido proceso.