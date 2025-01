Da empleo Tesla a ingeniero saltillense en Texas

SALTILLO, Coahuila.-Sergio Iván Ontiveros Vidal, egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en Saltillo (TecNM-Saltillo), ha sido contratado por la gigante tecnológica Tesla para unirse a su equipo en la Gigafactory de Austin, Texas. A partir de la próxima semana, Ontiveros Vidal se incorporará como Coordinador de Manufactura, convirtiéndose en uno de los saltillenses que forman parte de esta emblemática empresa estadounidense.

"En octubre iniciaron las conversaciones y me invitaron a unirme a un proceso con una vacante en Austin, Texas. Fui seleccionado para trabajar en el ensamblaje de la Cybertruck y el Model Y", compartió emocionado Ontiveros. La oferta de trabajo le fue presentada el 11 de noviembre, un momento que describió como un sueño hecho realidad. "No lo creía, pero ahora, con el tiempo, me doy cuenta de lo que realmente representa esta oportunidad".

El joven ingeniero, quien se graduó en 2019, cuenta con una sólida trayectoria laboral que le ha permitido desarrollar una especialización en procesos relacionados con tornillos y elementos de sujeción. Su experiencia comenzó en GST-Autoleather (hoy conocida como PANGEA), donde trabajó durante un año en el área de Calidad en Ingeniería. Posteriormente, se trasladó a General Motors en Ramos Arizpe, donde desempeñó roles en las áreas de Calidad en Manufactura y en Ensamble General. Allí, fue parte fundamental en proyectos clave, incluyendo la fabricación de modelos eléctricos como la Blazer, Equinox, y la Cybertruck de Tesla.

Ontiveros recordó cómo hace algunos años, un gerente estadounidense le había ofrecido la oportunidad de trabajar en el extranjero, pero la oportunidad no se concretó. Sin embargo, su constante crecimiento profesional y sus conocimientos en manufactura finalmente hicieron que Tesla lo contactara. Además, agradeció el apoyo recibido durante su etapa universitaria, destacando a la maestra Claudia Franco Martínez, quien fue responsable de la carrera de Mecatrónica en su tiempo.

"Gracias a la formación que recibí en el TecNM-Saltillo, pude desenvolverme y adquirir los conocimientos que hoy me permiten estar en esta posición. Especialmente agradezco al maestro Néstor Roberto Saavedra Camacho, quien me enseñó Mecánica de Materiales y Diseño de los Elementos. Fue él quien me hizo apasionarme por el mundo de los tornillos", mencionó Ontiveros Vidal.

En su nuevo puesto en Tesla, será responsable de la gestión de tornillos, tuercas y las herramientas necesarias para asegurar que cada componente cumpla con los estándares de calidad y los requerimientos de los torques, garantizando que los productos sean respaldados dentro de las especificaciones de la empresa.