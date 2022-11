Denuncia Armando Guadiana campaña anticipada de Ricardo Mejía

SALTILLO, COAH.- Sin decir nombres o especificar de quién se trata, el Senador Armando Guadiana Tijerina denunció actos anticipados de campaña de su propio partido, Morena, al mencionar la promoción a través de espectaculares ubicados en Coahuila para ser candidatos a la gobernatura en el Estado en los comicios del próximo año.

"Vienen a Coahuila a llevarse dinero para ellos y para sus amigos, yo estoy en contra de eso porque los aspirantes deben demostrar que realmente quieren servir al Estado, les falta ética y moral porque en lugar de servir, quieren quedarse con los recursos", expresó el funcionario federal.

Cuestionado sobre si se refería a Fernando Salazar o a Ricardo Mejía Berdeja, éste último que ya había sido denunciado por colocar espectaculares para promoverse en Coahuila, Guadiana Tijerina negó que se trate de ellos: "Me refiero a personas en toda la República que vienen del poder por el poder; yo tengo una buena relación con Luis Fernando Salazar y con el otro no tengo mucha porque ha atacado"; detalló en relación al Sub Secretario de Seguridad Pública en México.

Por otra parte, el Senador Armando Guadiana anunció que se registrará para ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila: "Desde esta coordinación queremos ayudar y defender a las comunidades del Estado, por ello nosotros hemos empezado a trabajar en todas las regiones, y la gira continuará con el único objetivo de que la 4T fortalezca a los coahuilenses", comentó.

Finalmente, afirmó que se encuentra trabajando en las colonias, escuchando a la ciudadanía: "Vamos con estrategias que van a tener excelentes resultados, todo a través de la política pública que encabeza nuestro presidente con la Cuarta Transformación que hoy se vive en México".